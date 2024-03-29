Пенсия влияет на субсидию: за какой период учитывают выплаты

Для новых получателей субсидии учитывают один из предыдущих месяцев

В скором времени начнется назначение субсидий на неотапливаемый период — апрель последний месяц, когда можно обратиться за субсидией, которая покроет расходы на отопление. В зависимости от месяца назначения на субсидию влияет сумма пенсии за разный период.

В Пенсионном фонде рассказывают, что при обращении не с начала сезона, в общий доход семьи учитывают пенсию за месяц, предшествующий месяцу назначения субсидии. Например, при обращении в апреле будут учитываться февральская пенсия.

В случае обращения с 1 мая, то есть с начала неотапливаемого сезона, при назначении субсидии будут учитываться мартовская пенсия. При обращении в октябре при получении субсидии на отопительный период считают августовскую пенсию.

Следует отметить, что в мае выплачивается последний транш субсидий отопительного периода. Их сумма будет меньше, чем в предыдущие месяцы. Это связано с тем, что в апреле (аналогично с октябрем) отопительный период учитывается только за полмесяца. Соответственно сумма субсидии за отопление пропорционально снизится.

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