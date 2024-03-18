Пенсия за март повлияет на сумму субсидии: о каких случаях идет речь

Ваши доходы влияют на сумму субсидии, как и стоимость услуг

В Украине идет оформление субсидии на оплату услуг ЖКХ на отопительный период. Оно официально закончится с последним днем апреля, до этого можно получить субсидию с месяца обращения. После 1 мая субсидия будет назначаться на неотапливаемый период. Он длится с мая по сентябрь.

Как отмечают в ПФУ, при назначении помощи от государства на этот период учитываются доходы за последние два квартала предыдущего календарного года, то есть в 2023 году. Для пенсионеров ситуация другая — им в доход учитывают выплату пенсии за март 2024 года.

Напомним, что доходы членов домохозяйства и членов их семей влияют на сумму субсидии. Если кто-то из семьи не работает — этому должно быть официальное веское объяснение, например обучение, лечение и т.д. Непроживание членов домохозяйства также должно быть подтверждено отдельно.

Информация о доходах и расходах указывается в декларации, которую подают вместе с заявлением для получения субсидии. Отметим, что в случае отсутствия информации о доходе в Пенсионном фонде может потребоваться подкрепить данные определенными справками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о случаях, когда уже выплаченную сумму субсидии могут заставить вернуть. Есть также риск, что часть субсидии будут содержаться по дальнейшим выплатам.