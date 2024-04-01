Спрос и предложение стабилизируются: что будет с курсом доллара на этой неделе

Эксперт дал прогноз

Показатели доллара на валютном рынке в течение этой недели будут находиться в пределах 39-40 гривен. Эксперт прогнозирует, что коридор колебаний межбанка ожидается широким, но за пределы курс не выйдет.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для ТСН, сейчас на рынке наблюдается уменьшение разницы между безналичным и наличным долларом. Это признак приближения равновесия между спросом и предложением.

"Наличный курс удержится близким к 40 грн/доллар в продаже", — резюмировал он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 апреля

По данным портала "Минфин", в понедельник, 1 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,95 грн (покупка) и 39,45 (продажа). Наличный курс — 39,30 (покупка) и 39,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,22 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в канун Пасхи.