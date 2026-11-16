Почему на весовых продуктах в АТБ не указывают полную цену. Кассирша раскрыла правду
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Поскольку цена указана за 100 граммов, трудно быстро понять, сколько стоит целый кусок
Весовые товары поступают в "АТБ" со стикерами от производителей или с распределительных складов, пояснила сотрудница сети. По ее словам, именно на этом этапе определяют, как маркировать продукцию.
Об этом рассказала украинка, представившаяся работницей "АТБ" в ходе обсуждения в соцсети Reddit. Вопрос возник под сообщением пользователя Who_i_001, которая сообщила, что работает в "АТБ".
Участница обсуждения поинтересовалась, можно сразу указывать полную стоимость конкретной упаковки. Речь шла о ситуации, когда покупатель видит только цену за 100 граммов и должен самостоятельно высчитывать, сколько заплатит за выбранный кусок сыра, колбасы или рыбы.
Кассирша ответила, что магазины получают такую продукцию уже готовой к продаже и сами ее не маркируют. Поэтому, по ее объяснению, изменять порядок стикеров должны производители и поставщики, от которых товар попадает в торговую сеть.
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