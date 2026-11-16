Последние дни скидки: успейте сэкономить 45 грн на пачке сливочного масла в "АТБ"

В акционной подборке есть пачки разного веса и жирности

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В "АТБ" сливочное масло "Молокія" жирностью 82% продают за 84.90 грн вместо 130.70 грн за пачку 180 г. Скидка составляет 35% и действует до 17 ноября. Более низкие цены установили и на масло других производителей.

Об обновлении акционных предложений в "АТБ" сообщает "Телеграф". Среди товаров, которые сеть продает со скидками, есть молочные продукты, сладости, кофе, чай и замороженные полуфабрикаты.

Больше читайте в материале: "Новые акции в "АТБ": какие товары продают со скидками до 50%"

Масло "Ферма", "Білоцерківське" и "Дари Карпат": какие цены

На представленных ценниках самое значительное снижение цены среди сливочного масла приходится на сладкосливочное масло "Молокія" экстра 82%. Именно для этой позиции на ценнике со скидкой указан срок до 17.11.

Масло "Ферма" пониженной жирности 53% в упаковке 180 г стоит 69.90 грн вместо 93.90 грн. Скидка на него составляет 25%. Сладкосливочное бутербродное масло "Білоцерківське" жирностью 63% такого же веса продают за 73.90 грн вместо 95.40 грн – на ценнике указано снижение на 22%.

Читайте также: Одно горит на сковороде, другое – нет: в чем скрытая разница между маслом "Ферма" и "Злагода"

Сладкосливочное крестьянское масло "Своя Лінія" жирностью 73% в большей пачке, 400 г, подешевело на 20%: его цена – 162.90 грн вместо 204.90 грн. Масло "Дари Карпат" сладкосливочное экстра 82% в фольге, 180 г, стоит 92.50 грн вместо 112.80 грн. Для него указана скидка 17%.

Отдельное предложение действует на топленое масло "Яготинське" жирностью 99%. Ванночку весом 220 г продают за 176.40 грн вместо 227.60 грн, со скидкой 22%.

Среди акционных предложений есть сливочное и топленое масло в разных упаковках

Laciate, "Своя Лінія" и "Галичина": скидки от 7% до 17%

Пачка польского сладкосливочного масла Laciate жирностью 83% весом 200 г стоит 86.30 грн вместо 104.70 грн. Скидка составляет 17%. Кислосливочное масло De Luxe Foods & Goods Selected жирностью 82% в пачке 200 г продают за 124.90 грн вместо 146.80 грн – со снижением цены на 14%.

Среди упаковок поменьше есть еще 2 акционные позиции "Своя Лінія". Сладкосливочное масло экстра 82%, 180 г, стоит 91.70 грн вместо 107.90 грн со скидкой 15%. Крестьянское сладкосливочное масло этого бренда жирностью 72.6% такого же веса стоит 80.50 грн вместо 93.40 грн, на 13% дешевле.

Бутербродное сладкосливочное масло "Молокія" жирностью 62% в фольге, 180 г, продают за 92.70 грн вместо 108.40 грн. На него указана скидка 14%. Сладкосливочное масло "Галичина" экстра 82.5% весом 180 г стоит 118.90 грн вместо 128.80 грн – скидка составляет 7%.

На вторую подборку сливочного масла указаны скидки от 7% до 17%

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", "персональная скидка" не гарантирует самую низкую цену: как не переплатить через приложение "АТБ".