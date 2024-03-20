Минимальная зарплата в Украине увеличится: как это повлияет на пенсию в апреле

Выплата вырастет до 3200 гривен

После проведенной мартовской индексации в апреле планируется перерасчет некоторых пенсий. Это будет из-за увеличения минимальной зарплаты.

Как говорится в издании "На Пенсии", минимальная зарплата с 1 апреля в Украине вырастет до 8000 гривен. Минимальная пенсия из-за этого повысится с 2840 до 3200 гривен.

Повышение выплаты состоится для пожилых людей от 65 лет, имеющих полный стаж. Лица, которым более 65 лет и они наработали необходимую норму стажа, получают пенсию, что не может быть менее 40% от установленной минимальной заработной платы.

Также с 1 апреля возрастут выплаты пенсионеров, получивших дополнительный стаж. То есть, для тех граждан, которые продолжают работать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как лицу можно получить дополнительные годы стажа за период ухода за ребенком. Для проведения зачисления лет пенсионер должен предоставить три официальных документа и соответствовать двум условиям. Однако период, когда матери или отцу предоставлялся отпуск по уходу за ребенком 3-6 лет, не будет засчитан к стажу.