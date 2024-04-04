Пенсия по инвалидности ІІІ группы: какой размер выплаты получат лица и как она назначается
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Она назначается для людей, частично потерявших трудоспособность из-за заболевания или травмы
В Украине для определенных категорий лиц предусмотрена пенсия по инвалидности. Выплата для лиц с III группой инвалидности назначается на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии.
Как сообщили в Минсоцполитики, ее размер рассчитывается в зависимости от возраста человека и обстоятельств, по которым он получил инвалидность. Минимальная сумма пенсии составляет 2093 гривны.
Для получения пенсии по III группе инвалидности лицу необходимо:
- Обратиться в специализированную комиссию, которая устанавливает группу и может назначить дополнительное обследование;
- Подать заявление о назначении пенсии в Пенсионный фонд в течение трех месяцев со дня установления нетрудоспособности, чтобы выплаты начались с момента установления инвалидности;
Следует заметить, если человек снова потерял трудоспособность после периода восстановления здоровья или если его выплаты приостановлены из-за неуплаты взносов без уважительных причин, то он может возобновить свою пенсию с даты восстановления инвалидности.
Какие выплаты получают люди с III группой
Выплаты для лиц с III группой инвалидности составляют:
- 50% от пенсионного обеспечения по возрасту для лиц с III группой инвалидности;
- Выплаты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы или ликвидаторов исчисляются на основе заработка в зоне отчуждения между 1986 и 1990 годами или как пятикратный размер минимальной зарплаты по состоянию на 1 января текущего года;
- Для пострадавших в результате военных действий выплаты составляют 60% от военного обеспечения. В 2024 году суммы выплат увеличились из-за роста прожиточного минимума в Украине, который вырос с 2589 гривен до 2920 гривен.
Минимальные государственные выплаты по инвалидности составляют:
- для лиц I группы инвалидности – не менее 2760 гривен;
- для лиц II и III групп неработающих инвалидности – не менее 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью II или III группы – не менее 2093 гривен. Вдобавок к пенсии по инвалидности могут применяться надбавки, повышения, специальные пенсии, включая пенсии за особые заслуги перед государством, при условии права на них.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев с 1 апреля выросли пенсии.