Пенсия по инвалидности ІІІ группы: какой размер выплаты получат лица и как она назначается

Она назначается для людей, частично потерявших трудоспособность из-за заболевания или травмы

В Украине для определенных категорий лиц предусмотрена пенсия по инвалидности. Выплата для лиц с III группой инвалидности назначается на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии.

Как сообщили в Минсоцполитики, ее размер рассчитывается в зависимости от возраста человека и обстоятельств, по которым он получил инвалидность. Минимальная сумма пенсии составляет 2093 гривны.

Для получения пенсии по III группе инвалидности лицу необходимо:

Обратиться в специализированную комиссию, которая устанавливает группу и может назначить дополнительное обследование;

Подать заявление о назначении пенсии в Пенсионный фонд в течение трех месяцев со дня установления нетрудоспособности, чтобы выплаты начались с момента установления инвалидности;

Следует заметить, если человек снова потерял трудоспособность после периода восстановления здоровья или если его выплаты приостановлены из-за неуплаты взносов без уважительных причин, то он может возобновить свою пенсию с даты восстановления инвалидности.

Какие выплаты получают люди с III группой

Выплаты для лиц с III группой инвалидности составляют:

50% от пенсионного обеспечения по возрасту для лиц с III группой инвалидности;

Выплаты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы или ликвидаторов исчисляются на основе заработка в зоне отчуждения между 1986 и 1990 годами или как пятикратный размер минимальной зарплаты по состоянию на 1 января текущего года;

Для пострадавших в результате военных действий выплаты составляют 60% от военного обеспечения. В 2024 году суммы выплат увеличились из-за роста прожиточного минимума в Украине, который вырос с 2589 гривен до 2920 гривен.

Минимальные государственные выплаты по инвалидности составляют:

для лиц I группы инвалидности – не менее 2760 гривен;

для лиц II и III групп неработающих инвалидности – не менее 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II или III группы – не менее 2093 гривен. Вдобавок к пенсии по инвалидности могут применяться надбавки, повышения, специальные пенсии, включая пенсии за особые заслуги перед государством, при условии права на них.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев с 1 апреля выросли пенсии.