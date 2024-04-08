Цены понемногу ползут вверх: на сколько подорожали сахар и мука

Цены в сетях магазинов могут отличаться от средней на 2-5 грн.

В то время как в Украине фиксируется удешевление овощей и зелени на салат, цены на муку и сахар понемногу подпрыгивают в гору. К началу новой недели цена изменилась не критично, однако в канун Пасхи может наблюдаться и дальнейшее удорожание.

Статистику средних цен приводит Минфин. Примечательно, что цены в сетях магазинов могут отличаться на 2-5 грн.

Средняя цена за килограмм сахара, по сравнению с мартом – 28,85 грн, выросла до 29,17 грн. Однако в магазинах покупатели могут видеть ценники от 27,90 грн. до 32,70.

Самое дешевое предложение – в магазинах сети "Ашан", а самую дорогую стоимость предлагает "Мегамаркет".

Похожая ситуация наблюдается и со средней стоимостью муки, изменившейся с 22,51 грн за килограмм и 41,26 грн за два килограмма до 23,23 грн и 42, 96 грн. В магазинах цена за килограмм муки хранится в пределах 23,10 грн ("Мегамаркет") и 23,50 ("Новус").

В то же время стоимость двух килограммов муки в упомянутых сетях имеет разницу почти в 5 грн: 40,61 грн — в сети "Новус" и 45,30 грн — в сети "Мегамаркете".

Ранее Телеграф писал, что с апреля в Украине продолжают меняться цены на пищевые продукты. Кроме овощей и фруктов дешевеют еще и некоторые алкогольные напитки.