Прямо из Москвы – на ужин к Зеленскому: как в Ирландии будут встречать и угощать Уиткоффа и Кушнера

В ирландской столице также ожидают посланников Трампа после переговоров в Москве

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В Национальной галерее Ирландии в Дублине готовят ужин для 50 лидеров Европы и других стран. Гостям предложат ирландскую говядину или свежего лосося с сезонными овощами, а прием состоится на фоне беспрецедентных мер безопасности в центре города.

О подготовке закрытого приема пишет The Irish Sun. Периметр галереи будут охранять 1000 вооруженных полицейских, а всего к обеспечению порядка в Дублине привлекли более 5 000 силовиков.

Организаторы сделали ставку на местные продукты и лаконичное меню без экзотики. Среди гостей ожидают президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Энди Бернема и премьер-министра Канады Марка Карни.

Водолазы в Лиффи и запрет дронов над Дублином

Подготовка к встрече охватила центр ирландской столицы, водные объекты и воздушное пространство. Водолазы обследовали дно реки Лиффи, а кинологи с собаками проверили территории в рамках мер безопасности. Центр Дублина оказался под масштабными ограничениями.

Обследование Лиффи стало частью масштабных мер безопасности перед встречей лидеров Источник: REUTERS/Natalia Campos

К ирландским правоохранителям присоединились специалисты из Латвии, Португалии и Северной Ирландии. Их привлекли к противодействию потенциальным кибератакам и наблюдению за небом. Охрана самой галереи – лишь часть операции, развернутой в городе до прибытия делегаций.

К охране саммита в Дублине присоединились правоохранители из нескольких стран Источник: REUTERS/Natalia Campos

Над Дублином ввели полный запрет на полеты беспилотников. Усиленные меры связаны с опасениями российских провокаций: в прошлом году во время визита президента Украины Владимира Зеленского над ирландской столицей заметили военный дрон. Армию и флот привели в максимальную готовность.

Кушнер и Уиткофф должны прибыть из Москвы

Дипломатическая часть вечера выходит за рамки протокольного приема. Вечером в Дублине ожидают посланников президента США Дональда Трампа – Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Они должны прилететь из Москвы после переговоров с Владимиром Путиным.

В столице Ирландии американские представители планируют обсудить результаты этих переговоров с Владимиром Зеленским. Таким образом, встреча лидеров станет площадкой для непосредственного разговора президента Украины с посланниками Трампа после их контактов в России.

Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Владимир Зеленский на фоне Мариинского дворца Источник: Ян Доброносов "Телеграф"

The Irish Sun отдельно акцентирует внимание на кулуарной дипломатии: важные политические разговоры будут проходить вне официальных заседаний. На фоне закрытого приема внимание будет приковано к личным встречам участников саммита и обсуждению итогов московских переговоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились