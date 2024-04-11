Некоторые ВПЛ получат помощь на аренду жилья: где она выплачивается и что еще предусмотрено программой

До конца регистрации осталось 9 дней

Для ВПЛ, проживающих в Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях Medair в партнерстве с УВКБ ООН оказывает финансовую поддержку на аренду жилья.

Получить такую выплату могут лица, относящиеся к определенным категориям. Об этом говорится на сайте gannopilska-gromada.

Участие в программе могут принять люди, относящиеся к категориям:

семьи, проживающие в коллективном центре и желающие улучшить свои жилищные условия, переехав в арендованную квартиру или дом;

люди, которые находятся под угрозой выселения из арендованного жилья и возвращения в коллективный центр для последующего проживания;

ВПО, которые недавно (за последние три месяца) прибыли в общины в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях и нуждаются в финансовой поддержке.

Участникам/участницам программы будет необходимо :

предоставить договор аренды жилья, в котором указывается информация о возможности проживания в жилье как минимум в течение ближайших 6 месяцев;

обосновать дальнейшую способность платить арендную плату самостоятельно после окончания программы;

подтвердить, что в течение 2023 г. вы не получали финансовую помощь на покрытие аренды жилья от Medair и/или других международных организаций;

Следует заметить, что Medair готова оказать поддержку в этих вопросах, если это будет необходимо.

Финансовая помощь будет поступать в течение 6 месяцев двумя платежами и предусматривает мониторинговые визиты в арендуемое жилье как представителями/представительницами Medair, так и УВКБ ООН для свидетельства того, что бенефициары проживают в надлежащих и достойных условиях.

Особенности предоставления выплаты и детали программы

Социальные работники/работницы Medair, при необходимости, могут предоставить сопровождение и информацию по улучшению финансового положения ВПЛ путем переобучения, прохождения различных курсов, возможности участия в грантах от других партнеров и организаций и открытия собственного дела.

Команда Medair готова помочь сориентироваться с социальной инфраструктурой и услугами в новом сообществе в случае переезда из одного населенного пункта в другой: садики, школы, центр занятости, центр социальных служб, больницы/амбулатория, группы поддержки ВПЛ, клубы по интересам, курсы украинского языка и т.д. .

В случае необходимости и потребности работники/работницы Medair могут перенаправить на партнеров для закрытия других насущных потребностей ВПЛ (психологическая поддержка, юридическая консультация и т.п.).

Куда подавать заявление и какой последний день регистрации

Для регистрации необходимо обратиться по телефону 800 300 805 или 067 611 84 22.

Срок приемки заявок — до 20 апреля 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какой области некоторым семьям выплатят помощь.