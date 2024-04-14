Любимые фрукты украинцев подорожали: актуальные цены в супермаркетах

Чтобы их приобрести, придется "вывернуть карманы"

Пока в Украине дешевеют картофель и импортные помидоры, на любимые фрукты украинцев поднимаются цены. За последние недели в супермаркетах подорожали бананы и яблоки.

Изменилась стоимость апельсинов, но они упали в цене. Об этом идет речь на сайте Минфина Украины.

Цены на бананы в апреле 2024 года

Средняя стоимость 1 кг бананов в Украине составляет 68,65 грн. В марте бананы стоили 68,26 грн. Самые дешевые в торговой сети Auchan ― 59,90 грн/кг.

Сколько стоят яблоки

Украинские яблоки за месяц подорожали на 6 гривен. В марте стоимость 1 кг составляла 20,49 грн, а сейчас они средняя цена составляет 26,44 грн.

Яблоки Айдаред выросли чуть более чем на 2 гривны. В апреле средняя цена фрукта составляет 26,30 грн, а в марте стоимость была на уровне 23,96 грн.

Цены на апельсины в апреле

Стоимость цитрусовых зависит от вида. Обычные апельсины за месяц подешевели на 20 гривен. В марте средняя цена была 73,11 грн, а сейчас их можно приобрести по 52,40 грн.

Апельсины из Египта еще дешевле. Средняя цена на середину апреля составляет 41,5 грн за 1 кг. В марте их продавали по 52,25 грн.

Апельсины премиум наоборот подорожали. Средняя стоимость цитрусовых в марте составляла 61,71 грн, а в середине апреля она поднялась до 67,45 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал об изменении цен на колбасы и сыры. Один из самых популярных продуктов подешевел за месяц почти на 90 грн.