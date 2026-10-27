Забудьте фразу "нема за що": как ответить на "дякую"

В украинском языке есть несколько естественных ответов на слова благодарности.

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В украинском языке немало способов поблагодарить, да и ответить есть чем. И хотя выражение "немає за що" действительно существует в разговорной речи, лучше выбрать другой ответ

На "дякую" можно ответить коротко – "будь ласка" или немного теплее: "радий допомогти". В нейтральном и официальном общении эти формулы уместнее привычного "нема за що".

Дело в оттенке значения. Человек может воспринять ответ "немає за що" как обесценивание сделанного: словно поступок не заслуживает внимания, а потраченные усилия – даже короткой благодарности. Это также может повлиять на то, как к вам будут обращаться в дальнейшем: если помочь на самом деле так легко, что это не заслуживает благодарности, то почему бы не пользоваться добротой.

Что сказать в ответ на благодарность

Самые универсальные варианты – "будь ласка" и "прошу" с ударением на О. Они короткие, вежливые и подходят для нейтрального разговора. Если собеседник благодарит вас за поступок, этого достаточно: так вы принимаете его слова, не преуменьшая значения сделанного.

Теплее звучат "на здоров’я", "радий допомогти". В таком ответе слышна доброжелательность, поэтому собеседнику не придется гадать, как вы отнеслись к его просьбе.

Если хотите показать готовность помочь снова, скажите "завжди до послуг" или "звертайтеся". Эти слова приглашают обратиться к вам в будущем. Выбирайте их, когда действительно хотите передать именно это.

Как сообщал "Телеграф", редактор Ольга Васильева объяснила, какое слово лучше выбирать при встрече. Повседневная вежливость здесь связана с языковой традицией, а не только с привычкой. Говорящие не всегда знают, какой вариант соответствует традиционной украинской норме: "Доброго дня" или "Добрий день".