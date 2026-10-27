Стоит втрое дешевле гречки: какая забытая крупа полезнее и держит сытость весь день

У нее питательный состав и близкая к гречневой ядрице энергетическая ценность

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Перловая и ячневая крупа – бюджетная альтернатива гречке: они стоят втрое дешевле и подходят для сытных повседневных блюд. Их питательная ценность – в сочетании углеводов, белка и небольшого количества жиров.

"Телеграф" рассказывает, чем ценны перловка и ячневая крупа, о которых часто забывают, когда выбирают крупы для домашнего меню. За скромной ценой – питательный продукт.

Перловая и ячневая крупы – почему на них стоит обратить внимание

Перловку и ячневую крупу изготовляют из ячменя. В них преобладают углеводы, в частности крахмал, составляющий важную часть питательной основы продукта.

По таблице химического состава круп Луцкого национального технического университета, в перловой крупе 9,3% белков, 1,1% жиров и 67,5% углеводов. Ее энергетическая ценность по этой таблице – 324 ккал на 100 г. Эти показатели относятся к сухой крупе: состав готового блюда зависит от других ингредиентов.

Ячменные крупы содержат также витамины группы B, калий, фосфор и другие минеральные вещества. Перловка имеет разнообразный питательный состав, а доступная цена не делает ее менее ценной для рациона.

Ячменные крупы и гречка – пищевая ценность и цена

По энергетической ценности эти крупы близки. В той же таблице для гречневой ядрицы указано 329 ккал на 100 г. Однако состав у них разный. В гречневой ядрице 12,6% белков и 2,6% жиров, а в ячменной крупе большая доля углеводов. Для ежедневного меню перловка и ячневая крупа ценна сочетанием доступности и питательности.

В исследовании, размещенном Национального университета пищевых технологий, перловую и ячневую крупы отдельно отмечают как богатые фосфором. Авторы также отмечают: разные крупы имеют собственный набор питательных веществ. Поэтому перловка лучше всего дополняет разнообразный рацион.

Для удобства сравним цены на эти крупы в "АТБ". Килограммовая пачка гречки-ядрицы стоит 81 грн. Килограмм перловки того же производителя – всего 24,50 грн. Ячная крупа такого же веса еще дешевле – 23,60 грн.

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