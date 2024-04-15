Больше всего подешевела селедка: как изменились цены в магазинах на 3 популярных вида рыбы

Ценники на некоторые товары превышают 200 гривен

В Украине была установлена тенденция на удорожание рыбы из-за Великого поста. Пока цены начали падать, но некоторые товары все равно растут в стоимости.

Согласно данным сайта Минфин, живой карп подешевел почти на 17 гривен, а на потрошеную стоимость выросла на 3,55. Селедка, в свою очередь, подешевела на 17,25 гривны, а скумбрия — на 6,71 гривны.

Стоимость карпа живого и патронного в магазинах

Живой карп в период марта-апреля подешевел – со 165,41 грн/кг до 148,50 грн/кг. Однако патраный карп стал дороже, ведь его цена выросла с 200,45 грн./кг до 204,00 грн./кг.

Цена на карп живой колеблется от 139 до 158 гривен, а на патраный – от 189 до 219 гривен.

Цены на сельдь в магазинах

Сельдь слабосоленая в марте стоила в среднем 161,91 гривны, а сейчас ее цена составляет 144,66 гривны, то есть снизилась на 17,25 гривны.

Стоимость этого вида рыбы колеблется в пределах 99,99–165 гривен.

Как изменился ценник на скумбрию в магазинах

Стоимость упала и на свежемороженую скумбрию. В марте стоимость этого товара составляла 131,21 грн/кг, а в апреле снизилась до 124,50 грн/кг, то есть на 6,71 гривны.

Самый маленький ценник на скумбрию составляет 109,99 гривны, а самый большой – 139 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие популярные фрукты в Украине подорожали.