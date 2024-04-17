Компенсация выплатится на каждого члена семьи: где ВПЛ осуществят выплату на аренду жилья

Есть определенные обстоятельства, когда деньги могут не осуществить

Многодетным семьям, имеющим статус ВПЛ и проживающих в Ровенской городской территориальной общине, выплатят деньги с целью компенсации расходов на оплату арендованного жилья.

Как сообщили в социальной защите в Ровно, размер начисления составляет 1 тысячу гривен на одного человека из семьи и будет поступать ежемесячно. Выплаты предусмотрены средствами Ровенского городского территориального общества.

Кто имеет право на компенсационное начисление

Выплаты будут назначаться ежемесячно в размере 1 тысячи гривен на каждого человека из многодетной семьи из числа:

детей до достижения 18-летнего возраста;

детей, достигших 18-летнего возраста, и обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального перед высшего, высшего образования – до окончания детьми учебных заведений, но не дольше достижения ими 23 лет и не имеющих собственных семей ;

трудоспособных неработающих родителей (опекунов/усыновителей) многодетной семьи, осуществляющих уход за ребенком до 3-х летнего возраста/ или ребенком до 6-ти летнего возраста, нуждающегося в домашнем уходе, подтверждаемом справкой ЛКК/ или ребенком с инвалидностью до 18 летнего возраста /или ребенком, который болеет тяжелыми заболеваниями, что подтверждается справкой, выданной ЛКК в порядке и по форме, установленным Минздравом;

трудоспособных неработающих родителей (опекунов/усыновителей) многодетной семьи, оказывающих социальные услуги по уходу (при условии получения соответствующей компенсационной выплаты) или ухаживающих за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (при условии получения соответствующей компенсационной выплаты) или ухаживающих за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (при условии получения соответствующей государственной помощи);

нетрудоспособных родителей (опекунов/усыновителей) многодетной семьи.

Как назначаются выплаты

Денежные средства будут поступать с 01.01.2024 тем заявителям, у которых по состоянию на 31.12.2023 года были заключены договоры аренды (найма) жилья, что подтверждено соответствующими документами, а также с месяца, в котором заявителем заключен договор аренды (найма) жилья, подтвержденный соответствующими документами.

Выплаты не производятся для лиц, которые:

безвозмездно проживают в местах временного проживания;

сняты с учета как внутренне перемещенные лица в Ровенской городской территориальной общине;

проживают без заключенных договоров аренды (найма) жилья или срок действия которых истек;

проживают в жилье, владельцам которых назначается компенсация расходов, связанных с безвозмездным временным размещением (нахождением) внутренне перемещенных лиц.

Заявителю следует обратиться в Департамент социальной политики по адресу: г. Ровно, ул. Соборная, 12, каб.23. и предоставить определенные документы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев выплатят по 100 тысяч гривен.