Цены точно не порадуют: насколько подорожали товары пасхальной корзины в 2024 году

Удорожание произошло из-за военных действий

В 2024 году на праздник Пасхи украинцы будут собирать корзину и ее стоимость с основными продуктами составит чуть более 1400 гривен. Если ее дополнить еще помидорами, огурцами, яблоками и кагором, его цена вырастет до 1652,05 гривны.

Как говорится в публикации Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в пасхальную корзину входят 10 основных товаров и 4 дополнительных, которые распределяться на 4 человека в семье. Рост стоимости этих продуктов обусловлен последствиями военных действий.

Какая стоимость пасхальной корзины в 2024 году

В корзину, в основном, берут кулич, яйца, домашнюю колбасу, сало, масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль. Согласно данным, на 4 человека такой набор продуктов будет стоить 1422,05 гривны, что на 17,6% дороже, чем в прошлом году.

Стоимость кулича домашней выпечки по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг. И это на 5,8% выше, чем в 2023 году. Это связано с повышением цены на продукты.

Сколько придется заплатить за эти продукты

домашняя колбаса 0,5 кг выросла в цене до 200 грн (14,3%);

ветчина 0,5 кг подорожала до 250 грн (на 14,2%);

сало 0,5 кг – до 110 грн (3,1%);

твердый творог 0,5 кг вырос в стоимости до 250 грн;

масло 0,5 стоит сейчас 194,75 грн;

кисломолочный творог 0,5 вырос в цене до 107,5 грн;

хрен 250 грамм стоит 26 грн.

Однако если хочется дополнить корзину еще овощами, вином и фруктами, то ее цена вырастет до 1652 гривны, что на 12,9% выше, чем в прошлом.

Цены на овощи: томаты тепличные 0,5 кг – до 50 грн, огурцы 0,5 кг – до 55 грн. Цена на яблоки зависит от сорта, который колеблется в пределах 11,5 грн за 0,5 кг. Бутылка кагора в среднем стоит 150 грн.

Что говорят эксперты

Рост цен на большинство этих товаров явился следствием военных действий в Украине, а именно:

существенная утрата отечественной экономики;

сокращение производства;

удорожание энергоносителей;

усложнение внутреннего перемещения продукции.

Напомним, ранее Телеграф писал, что один из продуктов борщового набора за неделю подорожал на 40% и такая тенденция сохранится в дальнейшем.