Гороскоп на 16 ноября: встреча с близкими у Тельцов, решение проблемы у Близнецов

Рабочие планы, личные разговоры и маленькие поводы для каждого знака Зодиака

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Гороскоп на понедельник, 16 ноября, советует знакам Зодиака выбрать одно главное дело, а вечер посвятить тому, что приносит удовольствие, рассказывает "Телеграф". В прогнозе говорится о договоренностях на работе, домашних хлопотах и отношениях с близкими.

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♈ Овен (21 марта – 20 апреля)

Задача, за которую вы долго не решались взяться, окажется проще, как только сделаете первый шаг. Начните с самой сложной части, пока у вас есть запал, а мелкие поручения оставьте на вторую половину дня.

♉ Телец (21 апреля – 21 мая)

День подходит, чтобы внимательно пересмотреть расходы. Среди привычных покупок найдется такая, без которой легко обойтись. Вечером захочется домашнего уюта: совместный ужин с близкими принесет больше удовольствия, чем шумная встреча.

♊ Близнецы (22 мая – 21 июня)

Во время обычного разговора услышите мнение, которое поможет сдвинуть с места рабочий вопрос. Не переводите разговор на себя: внимательное слушание даст больше, чем попытка сразу предложить собственное решение.

♋ Рак (22 июня – 22 июля)

В начале дня мелкие просьбы близких будут отвлекать вас от планов. Спокойно договоритесь, когда сможете помочь. Так останется время и на собственные дела, и на приятное общение без спешки.

♌ Лев (23 июля – 21 августа)

Ваша инициатива привлечет внимание людей, от которых зависит общее дело. Не тратьте время на долгое вступление – покажите конкретный результат или пример. Наглядность поможет убедить даже самого сдержанного собеседника.

Конкретный пример поможет убедить коллег в общем деле Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

♍ Дева (22 августа – 23 сентября)

Внимание к деталям поможет вовремя заметить неточность в документе, расчетах или расписании – еще до того, как она создаст хлопоты. Исправьте ее и переходите дальше: повторная проверка уже сделанного отнимет время у более важной задачи.

♎ Весы (24 сентября – 23 октября)

Вопрос, который вы откладывали, чтобы не беспокоить других, наконец потребует четкого ответа. Скажите о своем желании прямо и доброжелательно. Так собеседнику будет легче вас понять, чем разгадывать осторожные намеки.

♏ Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сосредоточенная работа в одиночестве поможет заметно продвинуть дело, которому нужна тишина. Лучшую идею запишите сразу, а обсудите ее тогда, когда сможете объяснить, как именно воплотить замысел.

♐ Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Появится возможность научиться чему-то практичному – благодаря совету знакомого или необычному заданию. Не отвергайте новый способ только потому, что привыкли действовать иначе: небольшой эксперимент сэкономит усилия.

♑ Козерог (23 декабря – 20 января)

Для совместной работы понадобится четко распределить обязанности. Вы сможете предложить порядок, удобный для всех. Оставьте коллегам пространство для самостоятельных решений, чтобы не потратить день на контроль каждой мелочи.

Четкое распределение обязанностей поможет команде сосредоточиться на общем деле Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

♒ Водолей (21 января – 19 февраля)

День благоприятен, чтобы восстановить контакт с человеком, с которым давно не общались. Короткое искреннее сообщение положит начало приятному разговору, а общее увлечение станет темой для будущей встречи.

♓ Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Воображение поможет необычно оформить привычную работу или снова заинтересоваться заброшенным увлечением. Выделите на творчество отдельное время, когда никто не будет отвлекать, и попробуйте без требования идеального результата.