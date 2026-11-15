Гороскоп на 16 ноября: встреча с близкими у Тельцов, решение проблемы у Близнецов
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Рабочие планы, личные разговоры и маленькие поводы для каждого знака Зодиака
Гороскоп на понедельник, 16 ноября, советует знакам Зодиака выбрать одно главное дело, а вечер посвятить тому, что приносит удовольствие, рассказывает "Телеграф". В прогнозе говорится о договоренностях на работе, домашних хлопотах и отношениях с близкими.
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♈ Овен (21 марта – 20 апреля)
Задача, за которую вы долго не решались взяться, окажется проще, как только сделаете первый шаг. Начните с самой сложной части, пока у вас есть запал, а мелкие поручения оставьте на вторую половину дня.
♉ Телец (21 апреля – 21 мая)
День подходит, чтобы внимательно пересмотреть расходы. Среди привычных покупок найдется такая, без которой легко обойтись. Вечером захочется домашнего уюта: совместный ужин с близкими принесет больше удовольствия, чем шумная встреча.
♊ Близнецы (22 мая – 21 июня)
Во время обычного разговора услышите мнение, которое поможет сдвинуть с места рабочий вопрос. Не переводите разговор на себя: внимательное слушание даст больше, чем попытка сразу предложить собственное решение.
♋ Рак (22 июня – 22 июля)
В начале дня мелкие просьбы близких будут отвлекать вас от планов. Спокойно договоритесь, когда сможете помочь. Так останется время и на собственные дела, и на приятное общение без спешки.
♌ Лев (23 июля – 21 августа)
Ваша инициатива привлечет внимание людей, от которых зависит общее дело. Не тратьте время на долгое вступление – покажите конкретный результат или пример. Наглядность поможет убедить даже самого сдержанного собеседника.
♍ Дева (22 августа – 23 сентября)
Внимание к деталям поможет вовремя заметить неточность в документе, расчетах или расписании – еще до того, как она создаст хлопоты. Исправьте ее и переходите дальше: повторная проверка уже сделанного отнимет время у более важной задачи.
♎ Весы (24 сентября – 23 октября)
Вопрос, который вы откладывали, чтобы не беспокоить других, наконец потребует четкого ответа. Скажите о своем желании прямо и доброжелательно. Так собеседнику будет легче вас понять, чем разгадывать осторожные намеки.
♏ Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Сосредоточенная работа в одиночестве поможет заметно продвинуть дело, которому нужна тишина. Лучшую идею запишите сразу, а обсудите ее тогда, когда сможете объяснить, как именно воплотить замысел.
♐ Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Появится возможность научиться чему-то практичному – благодаря совету знакомого или необычному заданию. Не отвергайте новый способ только потому, что привыкли действовать иначе: небольшой эксперимент сэкономит усилия.
♑ Козерог (23 декабря – 20 января)
Для совместной работы понадобится четко распределить обязанности. Вы сможете предложить порядок, удобный для всех. Оставьте коллегам пространство для самостоятельных решений, чтобы не потратить день на контроль каждой мелочи.
♒ Водолей (21 января – 19 февраля)
День благоприятен, чтобы восстановить контакт с человеком, с которым давно не общались. Короткое искреннее сообщение положит начало приятному разговору, а общее увлечение станет темой для будущей встречи.
♓ Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Воображение поможет необычно оформить привычную работу или снова заинтересоваться заброшенным увлечением. Выделите на творчество отдельное время, когда никто не будет отвлекать, и попробуйте без требования идеального результата.