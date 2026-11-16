Три атаки на Крымский мост: как Украина раньше била по детищу Путина (фото и видео)
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После каждого удара Россия усиливала защиту важного для военной логистики объекта
Утром в понедельник, 16 ноября, оккупационные "власти" Крыма заявили об атаке на Крымский мост, движение по переправе ограничено. "Телеграф" рассказывает о предыдущих атаках на этот символ оккупации украинского полуострова.
В 2022-2025 годах СБУ трижды атаковала Крымский мост. Для ударов использовали грузовик со взрывчаткой, морские дроны и заряды под водой – целью были разные части переправы, которым Россия обеспечивает свои войска.
Что такое Крымский мост
Крымский мост – незаконно построенная Россией транспортная переправа через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с территорией РФ. Он имеет автомобильную и железнодорожную части. Через него россияне перевозили военную технику, боеприпасы и другие грузы для своих сил на юге Украины.
Для российских властей мост имеет также символическое значение. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко называет его личным проектом Владимира Путина.
"Этот мост имеет стратегическое значение для России. Это личный проект Путина. О нем он мечтал очень давно, еще до начала этой оккупации Крыма", – сказал Андрей Рыженко.
Первой атаке мост подвергся 8 октября 2022 года
Утром 8 октября 2022 на переправе произошел мощный взрыв, после которого загорелись цистерны с горючим на железнодорожной части. Движение по мосту остановили. В результате атаки были повреждены четыре автомобильных пролета и железнодорожная ветка.
Впоследствии тогдашний глава СБУ Василий Малюк раскрыл способ доставки взрывчатки: ее замаскировали под большие рулоны целлофановой пленки, которые перевозил грузовик. Такой груз выглядел гражданским и помог скрыть взрывные устройства.
"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и два моих доверенных сотрудника", — рассказал Василий Малюк.
По его словам, идею удара прорабатывали еще весной 2022 года. Спецслужба также учла работу российских средств радиоэлектронной борьбы у моста, которые должны были сбивать GPS-координаты взрывных устройств.
В июле 2023 года мост атаковали морскими дронами.
Следующая атака произошла ночью 17 июля 2023 года. Ее СБУ провела совместно с Военно-морскими силами Украины, использовав морские дроны собственной разработки Sea Baby. Накануне запустили пять аппаратов, двигавшихся к объекту более 20 часов двумя группами.
Два дрона добрались до моста: один ударил в опору автомобильной части, второй – в опору железнодорожной. Одну секцию переправы удалось разрушить, еще одну – повредить.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что создание усовершенствованных лодок для этой операции заняло несколько месяцев. В то время Sea Baby был способен нести 800 кг взрывчатки на расстояние до 800 км. После удара на подступах к мосту россияне начали устанавливать дополнительные боновые заграждения из барж и других судов.
В июне 2025 года СБУ ударила по подводной части моста
Третья операция была проведена 3 июня 2025 года. По сообщению СБУ, ее агенты заранее заменяли опоры, а первое взрывное устройство активировали в 4:44 утра. Мощность использованного заряда составила 1100 кг в тротиловом эквиваленте.
"Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна – 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", – сообщила тогда СБУ.
По данным спецслужбы, сделка прошла без жертв среди гражданского населения. Ее планирование и проведение лично координировал тогдашний глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.
Как сообщал "Телеграф", лидер крымских татар Мустафа Джемилев считает, что с разрушением Крымского моста лучше не торопиться. Он объяснил свое мнение.