Три атаки на Крымский мост: как Украина раньше била по детищу Путина (фото и видео)

После каждого удара Россия усиливала защиту важного для военной логистики объекта

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Утром в понедельник, 16 ноября, оккупационные "власти" Крыма заявили об атаке на Крымский мост, движение по переправе ограничено. "Телеграф" рассказывает о предыдущих атаках на этот символ оккупации украинского полуострова.

В 2022-2025 годах СБУ трижды атаковала Крымский мост. Для ударов использовали грузовик со взрывчаткой, морские дроны и заряды под водой – целью были разные части переправы, которым Россия обеспечивает свои войска.

Что такое Крымский мост

Крымский мост – незаконно построенная Россией транспортная переправа через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с территорией РФ. Он имеет автомобильную и железнодорожную части. Через него россияне перевозили военную технику, боеприпасы и другие грузы для своих сил на юге Украины.

Крымский мост – конструкция

Для российских властей мост имеет также символическое значение. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко называет его личным проектом Владимира Путина.

"Этот мост имеет стратегическое значение для России. Это личный проект Путина. О нем он мечтал очень давно, еще до начала этой оккупации Крыма", – сказал Андрей Рыженко.

Крымский мост на карте

Первой атаке мост подвергся 8 октября 2022 года

Утром 8 октября 2022 на переправе произошел мощный взрыв, после которого загорелись цистерны с горючим на железнодорожной части. Движение по мосту остановили. В результате атаки были повреждены четыре автомобильных пролета и железнодорожная ветка.

Впоследствии тогдашний глава СБУ Василий Малюк раскрыл способ доставки взрывчатки: ее замаскировали под большие рулоны целлофановой пленки, которые перевозил грузовик. Такой груз выглядел гражданским и помог скрыть взрывные устройства.

"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и два моих доверенных сотрудника", — рассказал Василий Малюк.

Последствия атаки на Крымский мост в октябре 2022 года

По его словам, идею удара прорабатывали еще весной 2022 года. Спецслужба также учла работу российских средств радиоэлектронной борьбы у моста, которые должны были сбивать GPS-координаты взрывных устройств.

В июле 2023 года мост атаковали морскими дронами.

Следующая атака произошла ночью 17 июля 2023 года. Ее СБУ провела совместно с Военно-морскими силами Украины, использовав морские дроны собственной разработки Sea Baby. Накануне запустили пять аппаратов, двигавшихся к объекту более 20 часов двумя группами.

Последствия атаки на Крымский мост в июле 2023 года

Два дрона добрались до моста: один ударил в опору автомобильной части, второй – в опору железнодорожной. Одну секцию переправы удалось разрушить, еще одну – повредить.

Для операции в июле 2023 года СБУ использовала морские дроны собственной разработки Sea Baby Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что создание усовершенствованных лодок для этой операции заняло несколько месяцев. В то время Sea Baby был способен нести 800 кг взрывчатки на расстояние до 800 км. После удара на подступах к мосту россияне начали устанавливать дополнительные боновые заграждения из барж и других судов.

В июне 2025 года СБУ ударила по подводной части моста

Третья операция была проведена 3 июня 2025 года. По сообщению СБУ, ее агенты заранее заменяли опоры, а первое взрывное устройство активировали в 4:44 утра. Мощность использованного заряда составила 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

"Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна – 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", – сообщила тогда СБУ.

По данным спецслужбы, сделка прошла без жертв среди гражданского населения. Ее планирование и проведение лично координировал тогдашний глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.