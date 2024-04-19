Прибавка для пенсионеров от 450 до 3100 гривен: кому летом насчитают деньги

Она осуществится один раз в год

Ко Дню независимости Украине некоторым пожилым лицам выплатят одноразовую прибавку. Максимальный размер выплат составляет 3100 гривен.

Как говорится в Кабинете Министров Украины, эта выплата будет осуществлена для 14 категорий лиц. Сумма прибавки колеблется от 450 до 3100 гривен.

Кто имеет право на доплату до 24 августа

Так, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группы — 3 100 гривен;

II группы — 2 900 гривен;

III группы — 2 700 гривен.

1000 гривен выплатится для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детей, родившихся в указанных местах принудительного содержания их родителей

На 3100 гривен рассчитывают лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для следующих категорий лиц:

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;

супруги (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

А вот наименьшая сумма 450 гривен будет выплачена участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага .

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым пенсионерам увеличат выплаты в мае.