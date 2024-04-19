Прибавка для пенсионеров от 450 до 3100 гривен: кому летом насчитают деньги
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Она осуществится один раз в год
Ко Дню независимости Украине некоторым пожилым лицам выплатят одноразовую прибавку. Максимальный размер выплат составляет 3100 гривен.
Как говорится в Кабинете Министров Украины, эта выплата будет осуществлена для 14 категорий лиц. Сумма прибавки колеблется от 450 до 3100 гривен.
Кто имеет право на доплату до 24 августа
Так, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- І группы — 3 100 гривен;
- II группы — 2 900 гривен;
- III группы — 2 700 гривен.
1000 гривен выплатится для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детей, родившихся в указанных местах принудительного содержания их родителей
На 3100 гривен рассчитывают лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.
Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для следующих категорий лиц:
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;
- супруги (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.
А вот наименьшая сумма 450 гривен будет выплачена участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага .
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым пенсионерам увеличат выплаты в мае.