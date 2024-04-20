Головокружительных изменений не будет: банкир дал прогноз курса валют до конца апреля

Эксперт рассказал, в каких пределах будет колебаться валюта на наличном рынке и межбанке

Несмотря на то, что доллар может вырасти до 54 гривен, к концу апреля возможно его кратковременное снижение. Благодаря тому, что Украина с начала года получила свыше 10 млрд макрофинансовой помощи, Нацбанк может реализовывать различные тактики.

Прогноз курса до конца апреля дал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он отметил, что колебания на валютном рынке, в целом, будут допустимыми.

"Напомню, что в течение апреля были несколько дней подряд периоды медленного роста курсовых показателей, наибольший из которых составил 0,3 грн, но после этого гривна отыгрывалась, почти возвращаясь к прежним валютным показателям. К слову, несмотря на безумные почти ежедневные изменения, с 1 января по 1 апреля курс доллара по отношению к гривне вырос в среднем на 2,6% – с 38 грн до 38,99 грн", – сказал банкир.

По словам Лесового, на валютном рынке предусмотрены отклонения в среднем на 1,5–2% от начальных показателей недели. Но резкие курсовые обвалы или взлеты в этой системе не предусмотрены. Поэтому если доллар продолжит то падать, то расти в цене, но в умеренных показателях, это не будут нести угрозу для валютного рынка.

"Стоит отдельно сказать, что ориентировочно с 26 апреля на наличном рынке ожидается появление новой тенденции: приближение Пасхи может временно увеличить количество операций на рынке, и мы предполагаем, что курс покупки может несколько снизиться (опять-таки не более чем на 2%), однако это снижение не будет неожиданным, оно будет происходить постепенно, и будет зависеть прежде всего от темпов роста предложения", – сказал эксперт.

По словам Лесового, в денежном измерении с 26 апреля по 10 мая курс валют может снизиться на 0,5-0,8 гривен. Но после праздников, скорее всего, показатели вернутся к прежним апрельским нормам. Также по его прогнозу в период с 22 по 30 апреля основные показатели валютного рынка практически не изменятся:

на межбанке и наличном рынке курс валют будет практически одинаковым: 39-40 грн/долл. и 42-43,5 грн/евро и 39-40 грн долл. и 41-43,5 грн/евро соответственно;

все курсовые изменения будут под контролем, на межбанке до 0,2-0,3 грн, в банках и обменных пунктах – до 0,5 грн;

Таким образом, до конца апреля на наличном рынке может набрать обороты кратковременный тренд к увеличению предложения, что проявится в незначительном снижении курсов валют.

"Однако общая ситуация останется в пределах устоявшейся "системы": курсовые изменения будут происходить в пределах коридоров без весомого риска каких-то головокружительных изменений", – резюмировал банкир.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что курс доллара может подешеветь к концу года. Но для этого есть определенные условия.