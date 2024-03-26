Богачи на крутых тачках серьезно сэкономили: что не так с налогом на роскошь в 2024 году

Госбюджет так теряет кучу денег каждый год

В Украине существует налог на роскошь. Есть список авто, за покупку которых нужно оплатить 25 тысяч гривен. Ежегодно его публикует ГП "Госвнешинформ".

И в этом году список далеко не полон, сообщает Bihus.Info. В нем много дыр — некоторые роскошные марки, отдельные модификации и т.д. Но что больше всего возмущает — там есть ряд ошибок, которые позволят отдельным владельцам роскошных авто избежать уплаты 25 тысяч гривен.

Какие марки не попали в список

Почему-то в списке вообще нет марок Ferrari, Rolls-Royce, McLaren и Alpina. А таких в Украине много. К примеру, эта новая Ferrari Purosangue 2024 года выпуска за 1 млн долларов. Или Rolls-Royce, на котором ездят нардепы Геннадий Вацак, или Степан Ивахов.

Еще – к примеру – Lamborghini. Автомобиля этого итальянского бренда также нет в перечне. А таких есть как минимум 2 десятка на дорогах Украины. К примеру, Lamborghini Urus за почти 270 тысяч долларов, сфотографированного в столице. Этот список можно долго продолжать.

Что касается McLaren, то их, конечно, тоже нет. А такие авто можно встретить, к примеру, в Ужгороде. Стоимость суперкара составляет не менее 250 тысяч долларов. Такие авто должны попасть под налогообложение и их владельцам, наверное, не было бы проблематично уплатить 25 тысяч гривен.

Но в перечне есть Tesla, которая стоит в 9-10 раз дешевле, или BMW iX (I20) M60, стоимость которого — 55 тысяч долларов.

Ошибки, которые могут помочь избежать уплаты налога

Кроме того, в Госвнешининформе допустили ряд ошибок, которые позволят владельцам подпадающих под налог авто избежать его уплаты. К примеру, Bentley указаны с неправильными объемами двигателей. Можно считать, что Mercedes-Maybach тоже не нужно платить налог, ведь такой марки нет. Есть некий MaVbach, не существующий в природе.

Официальный список можно посмотреть здесь:

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