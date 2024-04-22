Засновник Monobank похизувався, що заплатив 50 млн податків

Бізнесмен розповів, що його основний актив є найбільшим платником податків у "Дія Сіті"

Відомий підприємець, співзасновник компанії Fintech Band та Monobank Олег Гороховський похизувався податками за 2023 рік. Сума сплачених податків з особистого доходу сягнула 46 млн грн.

Про це Олег Гороховський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Він закликав інших підприємців похизуватись сплаченими податками.

"Чи не єдина річ, якою доречно хизуватися, як на мене, це сплачені податки. Я закінчив підготовку особистої декларації за 2023 рік. Хизуюся і закликаю так похизуватися інших підприємців. Пишаюся тим, що за 2023 рік сума мого особистого доходу, з якого я сплатив усі податки, склала майже пів мільярда гривень. Сума сплачених особистих податків — 46 млн грн", — написав Гороховський.

У дописі він також вказав, скільки податків було сплачено компанією "Фінтех Бенд". Це його основний актив, який є постачальником ІТ-рішень для Monobank. "Фінтех Бенд" за 2023 рік сплатила податків на суму 1,032 млрд грн.

Гороховський написав, що його основний актив є найбільшим платником податків у галузі та в юрисдикції "Дія Сіті". Він закликав усіх платити податки.

"Хочу, щоб сплачувати податки стало прийнято та почесно, а не платити — соромно та дорого. Щоби ми мірялися не автопарками, нерухомістю чи іншими активами, а нашим вкладом в економіку країни… Якщо ми всі не почнемо платити податки та грати за правилами, нам не варто розраховувати не те, що на економічне диво, а навіть на збереження суб'єктності та незалежності. Країни, в яких не працюють закони, в яких не заведено сплачувати податки, не мають майбутнього", — написав Гороховський.

Нагадаємо, у березні бізнесмен розповів про нові функції "Банок". Це популярна послуга серед українців, особливо серед волонтерів. Нові функції допоможуть ще швидше та зручніше закривати збори.

"Телеграф" раніше писав про технічний збій в роботі Monobank. Гороховський пожартував про його причину.