Дешевле, чем в прошлом году: на рынке появилась ранняя капуста

Фермеры отгружают первые партии

Некоторые первые овощи этого сезона уже вышли на украинский рынок и одним из них ранняя капуста. Первые партии были собраны в тот же период, как и в прошлом году, и ее максимальная цена составляет 25 гривен.

Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, хороший ранний урожай частично удалось собрать из-за благоприятной погоды. Стоимость ранней капусты в 2024 году колеблется от 20 до 25 гривен, что в среднем на 40% дешевле, чем первая партия этого овоща в прошлом году.

Аналитики также отмечают, что на рынке уже есть импортная капуста из Македонии. Она начала стремительно дешеветь, ведь выросло предложение этого овоща из местных производств. Поэтому ее средняя цена 25 гривен фактически соответствует ценовому диапазону на украинскую продукцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что овощи борщевого набора продолжают дешеветь и морковь может упасть в цене до уровня, который был в 2020 году. А лук украинского производства фермеры отдают бесплатно, ведь его качество резко ухудшилось в хранилищах, что также повлияло на резкое снижение стоимости.