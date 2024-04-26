Нацбанк держит "ключ" до курса доллара: пересечет ли валюта отметку за 40 в мае

Вероятное подорожание может произойти в начале лета

Апрель 2024 года в Украине отметился ростом курс доллара за отметку 40 гривен. По словам эксперта, в мае его стоимость будет колебаться в пределах 39-40 гривен.

Как прогнозирует эксперт по экономическим вопросам, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для "Факты ICTV", показатели на валютном рынке полностью зависят от действий Национального банка Украины. Нацбанк в тех или иных ситуациях сам будет определять курс доллара.

"Нацбанк, вероятнее всего, будет держать курс где-то до 40 гривен за доллар и переваливать за 40 он не будет. Но и опускаться тоже ", – говорит он.

Согласно прогнозу эксперта, курс доллара в Украине в мае будет колебаться от 39 до 40 гривен.

В то же время он отмечает, что в июне украинцы, вероятно, увидят удорожание американской валюты.

Курс доллара в Украине на 26 апреля

По данным портала "Минфин", в пятницу, 26 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,90 (продажа). Наличный курс — 39,77 (покупка) и 39,90 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,67 грн.

Напомним, ранее начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой дал прогноз для "Телеграфа" по поводу курса доллара в Украине в следующем месяце.