В Украине с 1 мая вырастут пенсии: кто получит надбавку

Есть три варианта надбавок

В Украине в мае некоторые пенсионеры получат повышение выплат. Это касается только тех, кому больше 70 лет.

Еще одним условием повышения пенсии есть ее размер. Он не должен превышать 10340,35 гривни.

Прибавка к пенсии будет производиться автоматически. Поэтому в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Возрастная надбавка будет выплачиваться в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

Напомним, некоторые пожилые в Украине перестали получать пенсию в апреле. В Пенсионном фонде указали причину и объяснили, как можно вернуть начисление средств.

Ранее "Телеграф" писал о том, как в Украине изменились пенсии в начале 2024 года. В период первого квартала 2024 года размер средней пенсии вырос на 9,6%. В настоящее время в Украине такие выплаты получают более 10 миллионов человек.