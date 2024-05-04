Социальная помощь одиноким родителям: на какую сумму выплат могут рассчитывать украинцы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выплаты на ребенка полагаются до 18 лет, а в некоторых случаях и до 23 лет
В Украине в начале 2024 года вырос прожиточный минимум. Вместе с ним изменился и ряд социальных выплат, в том числе и помощь одиноким матерям.
На портале Finance рассказали, на какую сумму помощи от государства могут рассчитывать мамы или папы, которые в одиночку воспитывают детей. Главное условие — они не должны состоять в браке.
Помощь могут получить в некоторых случаях:
- если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи о папе или маме;
- если один из родителей умер, а второй не получает пенсию по потере кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку, предусмотренную в таком случае.
Социальные выплаты предоставляются до тех пор, пока ребенку не исполнится 19 лет. До 23 лет пособие могут получать только в том случае, если ребенок учиться на дневной форме в вузе.
Размер пособия – это разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.
Минимальные выплаты в 2024 году составляют:
- с 0 до 6 лет — 2 563 гривны;
- с 6 до 18 лет — 3 196 гривен;
- с 18 до 23 лет — 3 028 гривен.
Также "Телеграф" рассказывал о том, на какие выплаты могут рассчитывать беременные украинки. Им положен декретный отпуск в течение трех лет.