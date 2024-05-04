Социальная помощь одиноким родителям: на какую сумму выплат могут рассчитывать украинцы

Выплаты на ребенка полагаются до 18 лет, а в некоторых случаях и до 23 лет

В Украине в начале 2024 года вырос прожиточный минимум. Вместе с ним изменился и ряд социальных выплат, в том числе и помощь одиноким матерям.

На портале Finance рассказали, на какую сумму помощи от государства могут рассчитывать мамы или папы, которые в одиночку воспитывают детей. Главное условие — они не должны состоять в браке.

Помощь могут получить в некоторых случаях:

если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи о папе или маме;

если один из родителей умер, а второй не получает пенсию по потере кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку, предусмотренную в таком случае.

Социальные выплаты предоставляются до тех пор, пока ребенку не исполнится 19 лет. До 23 лет пособие могут получать только в том случае, если ребенок учиться на дневной форме в вузе.

Размер пособия – это разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Минимальные выплаты в 2024 году составляют:

с 0 до 6 лет — 2 563 гривны;

с 6 до 18 лет — 3 196 гривен;

с 18 до 23 лет — 3 028 гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, на какие выплаты могут рассчитывать беременные украинки. Им положен декретный отпуск в течение трех лет.