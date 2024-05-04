"Поднятие запланировано, но..": эксперт рассказал, когда вырастут тарифы на воду в Украине

Первый этап повышения стоимости тарифа должен был начаться еще 1 апреля

Вопрос повышения коммунальных тарифов в Украине в 2024 году до сих пор окончательно не решен, однако о водоснабжении уже есть информация. В мае стоимость тарифов на воду не вырастет, но до конца года это точно произойдет.

Об этом пишет "24 Канал", ссылаясь на слова эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко. Он отметил, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, однако не принят.

"На сегодняшний день запланировано поднятие тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным. В мае повышения не будет", — говорит эксперт.

В то же время во "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение уже выросла. Она составляет:

для жильцов без коммерческих узлов учета – на 38%, до 19,63 гривны;

в домах со счетчиками – на 6%, до 31,15 гривны;

водоотвод для потребителей без счетчика – до 39,26 грн., а для тех, у кого они есть, – до 50,78 грн.

Также местные власти Нововолынска и "Бориспольводоканал" решили повысить свои тарифы на воду.

Заметим, планировалось, что первый этап повышения стоимости тарифа поставщики холодной воды должны были пройти еще с 1 апреля, а второй – с 1 июля.

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