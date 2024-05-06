Цены продолжают снижаться: сколько стоит сахар и подсолнечное масло

Последние полгода цены неустанно ползут вниз

Вместе со стремительным подешевением в супермаркетах Украины помидоров и огурцов снизились цены на масло и сахар. Тенденция к уменьшению стоимости этих продуктов уже наблюдается не одну неделю.

Об этом свидетельствуют данные Минфина. Средняя цена была рассчитана по ценникам на масло и сахар в сети супермаркетов Auchan, Novus, "Варус" и других.

Цены на сахар

Средняя стоимость сахара снизилась до 29,10 грн/кг, несмотря на то, что максимальная цена, зафиксированная в Megamarket, составляет 32,70 грн/кг. Самое выгодное предложение по 27,89 в магазинах сети Novus.

В то же время, индекс среднемесячных цен указывает на то, что более полугода назад, в октябре 2023 года, цены на сахар достигли рекордного значения. По состоянию на начало мая 2024 года сахар подешевел на 33,58%.

Цены на подсолнечное масло

Средняя стоимость подсолнечного масла в супермаркетах колеблется от 56,00-59,93 грн за бутылку в 850 мл. Самый маленький ценник на "Олейну" был зафиксирован в супермаркетах сети "Ашан" – 43,90 грн. А дороже всего стоит масло "Щедрый дар" — 60,90 грн.

Согласно индексу среднемесячных цен, в декабре 2023 года стоимость достигла более низкой отметки, после чего наблюдались ценовые качели. Но за определенным подорожанием в марте 2024 года пришло и подешевение подсолнечного масла на 6,39%.

Ранее "Телеграф" писал, что в мае уже успели подорожать некоторые продукты, а к концу месяца цены изменятся еще на фрукты и овощи. Одни значительно подорожают, другие снизятся в стоимости.