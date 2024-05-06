Свет по 3,50 грн, газ по 7,96 грн: как могут измениться коммунальные тарифы для украинцев в 2024 году

Электроэнергия и водоотвод подорожают уже к концу года

Вопрос поднятия коммунальных тарифов в Украине до сих пор актуален, ведь есть вероятность подорожания света и воды уже к концу 2024 года. Тем не менее есть и тарифы, цена которых не поднимется в этом году.

Одна из таких коммунальных услуг – это газ, ведь в "Нафтогазе" заверили, что еще на год продлили действие фиксированного тарифа. Он составляет 7 грн. 96 коп. за кубометр. Такое решение было принято, руководствуясь мораторием на повышение цен.

То есть действие тарифа "Фиксированный" продлено до 30 апреля 2025 года. Другие газоснабжающие компании свои годовые предложения тоже не изменили.

Кроме этого, не изменится цена и на горячую воду и отопление. Об этом еще в конце апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, до конца войны украинцев не будут нагружать новыми тарифами на указанные коммунальные услуги.

"Такие тарифы как на тепло, на горячую воду, я убежден, до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", — отметил он.

Однако повышение стоимости электроэнергии, исходя из дефицита из-за ракетных обстрелов России, вполне реально. Уже летом тариф в Украине может возрасти с 2,68 грн/кВт до 3,50 грн/кВт. По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, на самом деле тариф должен составить около 6 грн/кВт.

Также до конца года должна вырасти стоимость водоснабжения, ведь первый этап повышения должен был состояться уже в апреле. Однако соответствующее решение еще не принято властями.

Ранее "Телеграф" писал, сколько можно сэкономить с помощью зонных тарифов на электроэнергию.