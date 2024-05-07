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Удешевления не стоит и ждать? Почему цены на важный продукт остаются высокими

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Молодой картофель стоит до 120 грн за килограмм Новость обновлена 07 мая 2024, 14:40
Молодой картофель стоит до 120 грн за килограмм. Фото freepik.com

Высокие цены потребители видят не первую неделю

Подорожание коснулось не только лука и овощей. Ведь в супермаркетах Украины также молодой картофель удивляет потребителей высокими ценами.

Стоимость за килограмм колеблется от 40 до 120 грн. О том, почему же сформировалась такая цена на рынке в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

Она отметила, что рост ценников связан с ограниченными объемами производства и негативным влиянием погодных условий. В то же время, стоит обратить внимание на то, что большинство молодого картофеля импортируется, а это также влияет на цены.

Снижение цен следует ожидать с приходом летнего урожая и увеличением внутреннего производства. В то же время эксперт заметила, что по сравнению с прошлым годом, цены сейчас более стабилизированы благодаря улучшению поставок.

Супермаркеты предлагают довольно разные цены на молодой картофель. Так ее можно приобрести у Сильпо за 120,51 грн/кг или 40 грн/кг за картофель из Египта, в сети Varus – 119,9 грн/кг, у Novus – 49,9 грн/кг. Цена картофеля раннего из Азербайджана в сети АТБ составляет 49,95 грн/кг.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине снизились цены на масло и сахар. Тенденция к уменьшению стоимости этих продуктов уже наблюдается не одну неделю.

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