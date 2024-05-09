Доллар пойдет вниз? Прогноз по курсу в Украине в ближайшие дни

Пока можно выдохнуть

На валютном рынке зафиксировалась стабильность и есть вероятность, что гривна будет укрепляться. Это связано с тем, что бизнес должен уплатить квартальные налоги.

В течение 9-12 мая 2024 года курс доллара может опуститься до 39,00 гривны. Такой прогноз дали аналитики Sense Bank, передаёт Минфин.

По их словам, национальная валюта в Украине будет укрепляться на фоне уплаты квартальных налогов со стороны бизнеса до 20 мая. В сочетании с сезонным спадом активности это может стать толчком для дальнейшего роста курса.

Поэтому на следующей неделе курс американской валюты может снизиться до 39,00 гривен.

Однако стоит отметить, что на наличном рынке ситуация другая — доллар продается на уровне 39,80-39,90 гривен. Медленное понижение является причиной стабильного спроса на валюту. Кроме того, украинские банки также не снижают курс, поэтому ждать удешевления гривны в обменниках не стоит.

Они также добавляют, что на доллар давит объем бюджетных средств, направляемых на поддержку банковской ликвидности (Ред. Ликвидность — возможность быстрого обналичивания актива без существенной потери его стоимости (с минимальными затратами)).

Курс доллара в Украине по состоянию на 9 мая

По данным портала Минфин, в четверг, 9 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,25 грн (покупка) и 39,80 (продажа). Наличный курс — 39,76 (покупка) и 39,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,38 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, есть ли вероятность курса доллара по 40 в Украине в течение этой недели.