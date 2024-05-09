Подорожания не избежать? Украинцев предупреждают о пересмотре тарифа на свет

Энергосистема страны находится в крайне сложной ситуации, внутренних источников не хватает

Украине нужно около 1 миллиарда долларов, чтобы подготовить энергосистему к осенне-зимнему периоду. Обсуждается вопрос повышения тарифа на свет для населения.

Решение о пересмотре стоимости электричества будет принимать Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики. Пока ведутся обсуждения, о чем исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк рассказал в эфире телемарафона.

"Есть определенные обсуждения на сегодняшний день, оно (решение ― ред.) будет приниматься на уровне Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. По моему мнению, возможно, нам придется все же столкнуться с повышением тарифов. На сегодняшний день наших источников внутренних не хватает, нам помогают страны-соседи и доноры", ― сказал Мартынюк.

Объяснение возможного повышения тарифа на свет

Отметим, в последние месяцы активно обсуждают тему повышения тарифа на свет. Это связано с российскими обстрелами объектов энергосистемы.

В настоящее время для населения действует тариф 2,68 грн/кВт. По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, реальная стоимость света составляет 6 грн/кВт. Однако столь стремительного подорожания не будет. По его прогнозу, уже летом тариф на электричество будет 3,5 грн/кВт.

Ранее Нацбанк анонсировал повышение стоимости света для населения. В отчете за апрель регулятор объяснил, что удержание тарифа на том же уровне навредит энергетическим компаниям.

Как писал "Телеграф", украинцев предупредили об отключениях света. Электричество исчезнет не у всех потребителей.