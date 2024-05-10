Цены на популярный салатный овощ радуют украинцев: чем объясняется такой рекорд

Ценники меньше более чем вдвое прошлогодних

В этом году, в отличие от цен на бананы, которые бьют рекорды, стоимость ранней капусты вдвое меньше прошлогодних показателей. Это объясняется большими объемами урожая и сезонностью продукта.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова Татьяна Попович. Она также привела и другие факторы, влияющие на ценообразование.

"В этом году ситуация на рынке капусты особая, поскольку этот овощ сегодня уже подешевел более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сейчас средняя цена капусты нового урожая на оптовом рынке "Шувар" всего 25 грн/кг, в прошлом году в это время она стоила 58 гривен. В начале мая стоимость ранней капусты уменьшилась на 30% - от 37 до 25 гривен за килограмм", — заметила Татьяна Попович.

По ее словам, рынок ранней капусты в Украине демонстрирует яркий пример того, как цены могут изменяться в соответствии с многочисленными внешними и внутренними факторами. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, является сезонность. Ведь капуста, как и большинство овощей, имеет сезон сбора, и в периоды пикового урожая цены обычно снижаются из-за увеличения предложения.

Низкие цены в этом году можно объяснить увеличением объемов выращивания на фоне благоприятных погодных условий. Более того, на сегодня на рынке уже присутствует продукция из Закарпатской области, однако сезон еще не достиг своего пика. Поэтому до конца мая можно ожидать роста предложения на рынке, которое усилят производители из других областей и соответственно постепенное снижение цен.

В то же время спрос на капусту, как и на любой другой товар, может колебаться из-за изменений потребительских предпочтений, роста доходов населения, изменений в ценах на альтернативные продукты и других экономических и социальных факторов. Влияют также затраты на производство, которые могут расти из-за повышения цен на удобрения, топливо, заработную плату и другие производственные ресурсы.

Не стоит забывать и об еще одном важном аспекте — климатических условиях. Ведь нестабильные погодные условия могут повлечь за собой снижение урожайности или увеличение потерь во время хранения, что, в свою очередь, ведет к колебаниям цен. Впрочем, когда условия благоприятны, может произойти увеличение урожая, что приводит к снижению цен, как это происходит в этом году.

В целом, отмечает эксперт, рынок ранней капусты высоко волатильный и требует от участников рынка гибкости, быстрой реакции на изменения и внимательного анализа рыночных тенденций.

Ранее "Телеграф" писал, что вместе с луком в Украине продолжает дорожать еще один овощ борщового набора — морковь. Такая тенденция держится из-за снижения запасов продукта в украинских хозяйствах и роста спроса на него.