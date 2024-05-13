Больше всего отметился лук: как за неделю изменились цены на популярные овощи и фрукты

Запасы качественных продуктов заканчиваются

В течение недели цены на украинском рынке продолжают колебаться. Большинство овощей борщевого подорожали, хотя продукты нового сезона начали дешеветь.

В период прошлой недели наибольшие изменения в цене претерпел лук, который за 7 дней подорожал на 40-50%. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Как изменились цены в регионах страны с 6 по 12 мая

Согласно данным, стремительно выросли цены на овощи борщевого набора, кроме белокочанной капусты. Аналитики говорят, что причиной удорожания стало снижение запасов качественной продукции.

В то же время, фермерам удалось увеличить цены на репчатый лук в пределах 40-50% в течение этого периода.

По словам аналитиков, продукция нового сезона продолжает дешеветь, но до уборки урожая лука еще далеко. К тому же, огурец, кабачок, цветная капуста и брокколи дешевеют, хотя пекинка и чеснок дорожают.

Они также отметили, что увеличение предложения земляники садовой по хозяйствам западных областей привело к обвалу цен на нее, хотя ее количество на рынке еще не достигло пика.

Цены на другие фрукты и ягоды сохранились на уровне предыдущей недели, резюмировали аналитики.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, почему на популярную ягоду в Украине резко упала цена.