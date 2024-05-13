Рост неизбежен: когда введут новый тариф на свет для украинцев

Соответствующие документы уже подготовили в Минэнерго

В Украине прогнозируется рост тарифа на электроэнергию. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, новой стоимости следует ожидать уже с 1 июня.

Об этом Олег Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 13 мая. Он отметил, что Министерство энергетики Украины уже заранее подготовило пакет документов.

"Точные цифры пока не утверждены, но ориентировочно речь идет о 3,5 — 4 грн/кВтч. Впрочем, если вы установите двухзонный счетчик электроэнергии, то вторая зона это ночной тариф и вы будете платить 50% от нового тарифа", — подчеркнул Попенко.

По его словам, в большинстве европейских стран домохозяйства имеют установленные трехзонные счетчики, что дает хорошие результаты.

"Это постоянная практика. Такой механизм покрывает дневное, ночное потребление и время пиковой нагрузки. Человек понимает, что, например, с 7 до 23 часов вечера можно платить на 50% меньше, чем обычный тариф. И он уже сам себя ограничивает. Это приводит к изменению мышления потребления", — добавил Попенко.

Он также отметил, что пакет документов о повышении тарифов на свет в Минэнерго подготовили еще в начале марта, когда значительных разрушений энергосистемы еще не было. Поэтому привязка поднятия цен к последствиям атак россиян, по словам Попенко, не совсем соответствует фактам.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские поставщики газа обнародовали тарифы, которые будут действовать до конца апреля 2025 года. За этот период стоимость голубого топлива не будет расти. Это касается также компании "Нефтегаз", услугами которой пользуются примерно 98% населения.