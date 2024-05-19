Сразу три популярных овоща подорожали в украинских супермаркетах

Больше всего взлетели цены на лук

К концу весны в крупных украинских супермаркетах меняются цены на овощи. Картофель, морковь и лук значительно подорожали в мае.

Портал "Минфин" публикует актуальные цены на продукты, в числе которых актуальная стоимость тих трех популярных овощей. Больше всего подорожал лук.

Отмечается, что цены на эти овощи в течение последних нескольких месяцев заметно колебались.

Так, в мае один килограмм моркови обходится покупателям в 23,43 грн. Месяцем ранее его стоимость составляла 11,48. Таким образом, стоимость изменилась на 11,95.

Килограмм картофеля сейчас в среднем стоит 34,90 грн, а в апреле — 25,42. Разница составила 9,48. Картофель молодой обходится покупателям в 37,90 грн, что на 4,57 больше, чем месяцем ранее. Картофель розовый продают по 36,30 грн, а в прошлом месяце он стоил 32,68.

Лук репчатый сейчас стоит 36,50 гривны, а ранее — 15,62. В период с апреля по май цена выросла на 21, 24. Также синий лук подорожал с 95,70 до 110 грн, то есть на 15,30.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае начали дешеветь тепличные огурцы в крупных украинских супермаркетах. Сейчас овощ в половину дешевле, чем в прошлом году.