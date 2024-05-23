Денежная помощь для ВПЛ в одном регионе: при каких обстоятельствах им произведут выплату

Есть 9 категорий уязвимостей

Различные благотворительные организации осуществляют выплаты для украинцев и Peace Winds Japan не стала исключением. Она выплачивает денежную помощь для ВПЛ, пострадавших в результате боевых действий и проживающих в Запорожье и области.

Этот фонд реализует проект предоставления многоцелевой помощи в партнерстве с благотворительным фондом "Право на Защиту", как говорится в Telegram-канале "Энергодар это Украина". Выплата начисляется, если лицо имеет хотя бы один критерий уязвимости и отвечает двум условиям.

Стать участником проекта могут те ВПЛ, чей ежемесячный доход не превышает 6318 гривен. Однако желающим получить денежную помощь нужно относиться к одной из категорий уязвимости:

Отец или мать-одиночка;

Семьи, у которых есть лица с инвалидностью;

Семьи, где есть беременная женщина;

Многодетные семьи;

Приемные семьи или опекуны;

Семьи с детьми младше одного года;

Лица с хроническими заболеваниями;

Украинцы от 60 лет;

Лица с инвалидностью подгруппы "А".

Во время регистрации нужно присутствовать всем членам домохозяйства и предоставить всю информацию, приведенную в опросе.

Жителям города и области нужно сначала пройти онлайн-опрос. После этого работники благотворительного фонда, обработав анкеты, свяжутся с теми, кто сможет дальше регистрироваться в помощь.

Если лица не будут иметь право на помощь, то им отправят SMS об отказе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители одного города и четырех сел в Харьковской области должны получить денежную помощь и гуманитарку.