Денежная помощь для ВПЛ в одном регионе: при каких обстоятельствах им произведут выплату
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Есть 9 категорий уязвимостей
Различные благотворительные организации осуществляют выплаты для украинцев и Peace Winds Japan не стала исключением. Она выплачивает денежную помощь для ВПЛ, пострадавших в результате боевых действий и проживающих в Запорожье и области.
Этот фонд реализует проект предоставления многоцелевой помощи в партнерстве с благотворительным фондом "Право на Защиту", как говорится в Telegram-канале "Энергодар это Украина". Выплата начисляется, если лицо имеет хотя бы один критерий уязвимости и отвечает двум условиям.
Стать участником проекта могут те ВПЛ, чей ежемесячный доход не превышает 6318 гривен. Однако желающим получить денежную помощь нужно относиться к одной из категорий уязвимости:
- Отец или мать-одиночка;
- Семьи, у которых есть лица с инвалидностью;
- Семьи, где есть беременная женщина;
- Многодетные семьи;
- Приемные семьи или опекуны;
- Семьи с детьми младше одного года;
- Лица с хроническими заболеваниями;
- Украинцы от 60 лет;
- Лица с инвалидностью подгруппы "А".
Во время регистрации нужно присутствовать всем членам домохозяйства и предоставить всю информацию, приведенную в опросе.
Жителям города и области нужно сначала пройти онлайн-опрос. После этого работники благотворительного фонда, обработав анкеты, свяжутся с теми, кто сможет дальше регистрироваться в помощь.
Если лица не будут иметь право на помощь, то им отправят SMS об отказе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители одного города и четырех сел в Харьковской области должны получить денежную помощь и гуманитарку.