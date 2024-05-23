Курс валют в обменниках Киева: доллар двигается вверх

Цена на евро стабилизировалась

Курс доллара медленно растет, что связано с завершением периода уплаты налогов бизнесом. Колеблется валюта около отметки 40 гривен.

Евро стал "топтаться" на месте. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 23 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,82 грн

Евро (EUR): 43,11 грн

Злотый (PLN): 10,09 грн

Канадский доллар (CAD): 29,12 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,51 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,08 грн

Евро (EUR): 43,55 грн

Злотый (PLN): 10,12 грн

Канадский доллар (CAD): 29,30 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,84 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на несколько копеек.

Покупка: 40,03 грн

Продажа: 40,13 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в течение 2024 года. НБУ полностью контролирует ситуацию на рынке, пытается приучить людей не создавать панику, когда курс колеблется в пределах 10-20 копеек, а также постепенно приближаясь к 40-41 гривне.