Курс валют в обменниках Киева: доллар двигается вверх
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Цена на евро стабилизировалась
Курс доллара медленно растет, что связано с завершением периода уплаты налогов бизнесом. Колеблется валюта около отметки 40 гривен.
Евро стал "топтаться" на месте. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 23 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,82 грн
Евро (EUR): 43,11 грн
Злотый (PLN): 10,09 грн
Канадский доллар (CAD): 29,12 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,51 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,08 грн
Евро (EUR): 43,55 грн
Злотый (PLN): 10,12 грн
Канадский доллар (CAD): 29,30 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,84 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на несколько копеек.
Покупка: 40,03 грн
Продажа: 40,13 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара в течение 2024 года. НБУ полностью контролирует ситуацию на рынке, пытается приучить людей не создавать панику, когда курс колеблется в пределах 10-20 копеек, а также постепенно приближаясь к 40-41 гривне.