На горизонте – ослабление гривны: каким будет курс доллара в Украине в июне

Эксперт назвал вероятные пределы колебания показателей

В июне курс американской валюты может колебаться в пределах 39,5–40 гривен. Эксперт учитывает сразу 3 главных фактора, которые будут влиять на цену доллара.

Национальный банк Украины изменил свою политику курсообразования, ведь стабильная цена на гривну сменилась режимом постепенного управляемого обесценивания этой валюты. Об этом сообщил эксперт Даниил Монин в комментарии 24 канала.

По словам эксперта, если учитывать сразу низкую инфляцию, лучший экспорт и плановую поставку финансовой помощи от партнеров, то в следующем месяце курс доллара будет колебаться в пределах 39,5-40 гривен.

"Общий тренд – это небольшая девальвация", — резюмировал Монин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 23 мая

По данным портала Минфин, в четверг, 23 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,70 грн (покупка) и 40,14 (продажа). Наличный курс — 40,04 (покупка) и 40,13 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,82 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких пределах будет колебаться курс доллара в Украине до конца этой недели.