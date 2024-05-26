Цена одной из любимейших круп украинцев подскочила до 15-летнего максимума

Из-за плохой погоды на этот продукт придется тратить больше

В Украине стоимость популярных круп регулярно пересматривается и большинство из них дешевеет, но это не будет касаться риса в ближайшее время. Его цена достигла 15-летнего максимума.

В Индии власти ввели ограничения на экспорт крупы, а в Бразилии во время сбора риса началось масштабное наводнение, поэтому цены на этот продукт будут высокими. Что касается эталонного тайского риса, его стоимость достигла 649 долларов США за тонну, сообщает GrainTrade.

Погодные условия не являются единственной причиной подорожания продукта. На это также влияют на логистические проблемы. Задержка поставок из Юго-Восточной Азии вынуждает продавцов переписывать цены.

В Украине, по данным Минфина, средняя стоимость 1 кг длинного риса составляет 53,97 грн. Дешевле его купить в торговой сети Metro. Там цена 1 кг риса составляет 46,90 грн.

Сколько стоит рис в украинских супермаркетах

Пропаренный длинный рис в среднем стоит 61,27 грн/1 кг. Наиболее выгодно его покупать у Metro, где крупу реализуют по 49,50 грн за 1 кг.

Круглый рис стоит еще дороже. Средняя цена по Украине составляет 65,83 грн. За 47,30 грн можно приобрести 1 кг крупы Metro.

При этом среднемесячные цены мая на длинный и круглый рис значительно меньше, чем в апреле. Длинный рис подешевел почти на 4 гривны, а круглый – на 6 гривен.

Цены на рис в апреле 2024 года

Ранее "Телеграф" сообщал, что выросли цены на свинину, но не на всю. В мае этот вид мяса значительно подорожал по сравнению с апрелем.