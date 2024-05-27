В Украине подешевели два популярных соуса

Они едва ли не на каждой кухне

В Украине регулярно переписывают цены на продукты, на этот раз это касается двух популярных соусов. В супермаркетах подешевели майонез и кетчуп.

Об этом идет речь на сайте Минфина. Следует отметить, что все же некоторые торговые марки увеличили стоимость своих продуктов, но в подавляющем большинстве эти соусы стали дешевле.

Как изменилась цена майонеза в Украине

Майонез "Королевский вкус" 67% в среднем стоит 46,09 гривен за 300 г. Это на 1,08 грн дешевле, чем в апреле.

Дороже соус от торговой марки "Щедро". За упаковку с таким же процентом жирности и такой же массы в среднем просят 52,85 грн. Следует отметить, что этот соус подорожал почти на 2 гривны по сравнению с апрелем 2024 года.

Майонез подешевел, но не весь

Кетчуп подешевел

Средняя стоимость кетчупа "Торчин" для шашлыка составляет 27,64 грн за 270 г. В апреле стоимость составляла 30,01 грн.

Сейчас дешевле купить кетчуп, по данным Минфина, в магазинах Auchan. Цена составляет 23,90 грн.

Кетчуп подешевел в мае

Ранее "Телеграф" сообщал, что цена популярной крупы выросла до 15-летнего максимума на международном рынке. В странах, являющихся главными поставщиками, возникли проблемы. Одно из государств официально ввело ограничения на импорт из-за плохой погоды, и поэтому в Украине в скором времени могут повысить цены на этот продукт.