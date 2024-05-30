Пенсия больше не будет расти: у кого из украинцев выплаты не подлежат индексации

Есть три категории людей

В Украине провели весеннюю индексацию, однако выплаты выросли не у всех. Есть некоторые пожилые лица, пенсия которых заморозилась и больше не подлежит изменениям.

Есть три категории пенсионеров, выплаты которых больше не будут увеличиваться. О них сообщило издание 24 Канал.

В результате, согласно закону, пенсионеры не могут претендовать на индексацию выплат, вышедших на пенсию в течение последних 3 лет, поскольку выплата пенсий уже произошла, учитывая недавние экономические изменения.

В то же время сюда входят пенсионеры, получающие минимальную пенсию. Государство уже увеличило доплату к минимальной выплате. Также такое правило распространяется на лиц, имеющих высокие пенсии.

Однако такие пенсионеры могут рассчитывать на надбавку после достижения ими 70-летнего возраста. Такие дополнительные выплаты автоматически рассчитываются в том месяце, в котором человек достиг определенного возраста. Размер этой помощи со временем увеличивается и колеблется в пределах 300-570 гривен в зависимости от возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров получит повышенную выплату в июне.