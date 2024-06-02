Частые валютные изменения, но... Что будет с курсом доллара в ближайшую неделю

Эксперт сделал прогноз по курсу доллара на 3-9 июня

В начале июня курс доллара будет составлять 40-41 гривну, а ежедневные колебания не превысят 50 копеек. Однако следует ожидать частые валютные изменения.

Об этом говорит начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой в материале "Телеграфа": "Курс доллара в начале июне – какие три фактора на него повлияют".

По его словам, разница по курсу купли-продажи в обменных пунктах составит до 1 гривны на долларе.

"Общая ситуация в течение первой декады июня будет достаточно похожа на майскую: частые валютные изменения, которые будут происходить в системе "вверх-вниз" и наоборот", — прогнозирует Лесовой.

Он также добавил, что рынок уже адаптировался к таким событиям. Вероятно, что изменения векторов будет длиться 3-4 дня.

"Именно поэтому мы считаем, что в недельном разрезе любые курсовые преобразования будут малозаметными, а потому они не навредят общей конъюнктуре", — резюмирует эксперт.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 2 июня, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 40,50 грн (покупка) и 41,10 (продажа). Наличный курс — 41 (покупка) и 41,10 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 40,50.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал, чего ждать от курса доллара в Украине на протяжении 2024 года.