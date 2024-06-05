Без этого на кухне тяжело: производство популярного продукта в беде, почему растут цены

Крупнейшие производители этого продукта Украина и Россия

Некоторые популярные продукты, постоянно используемые для приготовления большинства блюд, дорожают и подсолнечное масло также попало в этот список. Причиной роста цен ограниченное предложение на мировом рынке.

Как сообщил Всеукраинский аграрный совет (ВАР), в прошлом месяце было законтрактовано 629 тонн украинского масла на экспорт. Уже в июле-августе темпы продаж могут замедлиться.

По словам экспертов, крупнейшими производителями подсолнечного масла в мире есть Украина и Россия, однако последняя страна большую часть своего товара экспортирует в Китай. Все другие страны-покупатели хотят приобрести масло у нашей страны, но предложение ограничено. Поэтому это приводит к удорожанию.

Цена, по которой закупается подсолнух в Украине, выросла более 18 тысяч гривен за тонну. Заводы готовы покупать его по высокой стоимости, ведь уровень запасов очень низок. Кроме того, рост цен также произошел из-за возобновления работы портов в марте-феврале, что в свою очередь привело к уменьшению продукции.

Согласно прогнозу аналитиков, на этой неделе продолжится дальнейший рост закупочных цен на подсолнух. Заводы в дальнейшем будут работать с минимальной прибылью и будут ждать нового сезона выращивания масличных культур.

"Текущие цены часто приносят заводам минимальную прибыль или даже убытки, но их главная цель – поддерживать работу до начала сезона рапса, когда на переработку поступит новый урожай. До конца недели-начала следующего года ожидается, что закупочные цены достигнут 19 тыс. грн. за тонну", — прогнозируют в ВАР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный тепличный овощ в который раз подорожал. Это происходит из-за ограниченного предложения и стабильного спроса.