До 5 тыс долл на бизнес: предприниматели каких областей получат грант и при каких обстоятельствах

Для участия в программе нужно заполнить онлайн-форму

Предприниматели в Украине продолжают получать выплаты с целью поддержки бизнеса. В настоящее время Датский совет по делам беженцев начинает прием заявок на грантовую программу для предпринимателей в 4 областей.

На грант имеют право предприятия и ФЛП, пострадавшие в результате войны и реализующие или производящие товары или предоставляющие услуги для покрытия базовых потребностей населения. Об этом сообщила организация на странице Facebook.

Ее получат предприниматели и предприятия, которые разместили свой бизнес в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Приоритетными категориями для выплаты являются ФЛПы и предприятия, которые пострадали от войны и реализуют/производят товары или предоставляют услуги для покрытия базовых потребностей населения.

Грант может быть использован для покрытия различных расходов, в частности:

приобретение оборудования;

оплата аренды помещения;

оплата лизинга оборудования;

другие актуальные потребности бизнеса.

Сумма поддержки составляет 5 тысяч долларов США. Также в программу входят до 5 часов бизнес-консультации (бухгалтерский учет, маркетинг, юридическая помощь).

Чтобы получить деньги, заявитель должен:

Заполнить анкету, прикрепив бизнес-план в произвольной форме. Трудоустроить минимум на 6 месяцев по крайней мере одного человека, пострадавшего от войны. В установленные сроки дать отчет о том, как полученные средства были использованы на цели, определенные программой.

Грант можно потратить на покрытие приобретения оборудования, оплаты аренды помещения или лизинга оборудования или на другие актуальные потребности бизнеса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины произведут выплату гранта на бизнес в размере от 50 до 500 тысяч гривен.