Салатный овощ существенно дешевле, чем в прошлом году: почему та уменьшится ли цена еще

Игроки рынка вынуждены снижать ценники

Хотя и тепличный помидор вырос в цене, но огурец, напротив, демонстрирует негативную тенденцию. Очередное удешевление на этот овощ происходит из-за увеличения предложения из летних теплиц.

Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость этого товара составляет 20-45 гривен. Он упал в цене на 22% за одну неделю.

По мнению экспертов, увеличение предложения спровоцировало удешевление. Если на большей части Украины не прошли дожди и количество продукции не сократилось, то цена могла упасть более существенно.

"Как результат, сегодня цена на огурцы в Украине снизилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — резюмировали они.

Следует добавить, что производители прогнозируют дальнейшее ценовое падение, когда на прилавки рынка и магазинов будут поступать огурцы с открытого грунта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из самых популярных ранних овощей постепенно дешевеет. В прошлом году он стоил на 82% дороже, но сейчас его стоимость колеблется от 6 до 10 гривен за кило.