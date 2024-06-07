Один город начисляет бойцам помощь, а их семьям – выплату на коммуналку: где именно и при каких условиях

На компенсацию рассчитывают семьи бойцов, погибших не только в российско-украинской войне

Всем мобилизованным гражданам Украины предусмотрены единовременные выплаты. В Чернигове насчитают по 20 тысяч гривен, а членам семей погибших защитников и защитниц будут выплачивать компенсацию 500 гривен за коммунальные услуги каждый месяц.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета, сообщает Общественное Чернигов. Нововведения начали действовать уже с 1 января 2024 года.

"Военные будут сами определяться на что пойдет, аптечка, амуниция, будет 20 тысяч гривен. Возможно, это не закрывает все потребности, но это точно помощь и поддержка для призываемых с 1 января. Мы не знаем, какая цифра будет по году, это будет зависеть от мобилизации и как они будут выполняться. Если нужно, то будем вносить изменения в бюджет, согласно общей потребности, но в программе эта норма уже будет и соответственно средства на покрытие этих затрат мы найдем в любом случае. Каждый месяц по 500 гривен на коммунальные услуги для семей, где погиб или погиб защитник, или защитница, они получают от государства 50% компенсации коммунальных услуг, а остальные 50% платили сами, мы будем прибавлять 500 гривен, возможно для кого-то это будет и полностью коммуналка", — говорит и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

На 500 гривен компенсации могут рассчитывать члены семьи военных, погибших в российско-украинской войне, а также бойцов, погибших или пропавших без вести во время войны Советского Союза в Афганистане.

Программой также предусмотрена материальная помощь для бойцов из Чернигова, получивших контузию, ранение или увечье в результате боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы размеры окладов по воинскому званию.