Парень без семьи пригласил незнакомцев на свадьбу и собрал 20 тысяч человек: детали курьеза
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Местные отели были переполнены
В Китае 24-летний жених пригласил незнакомцев на свою свадьбу: с его стороны некому было прийти на празднование. На видеообращение Сюй Ченхуна откликнулось около 20 тысяч человек.
После их приезда заполнились местные отели и возникли проблемы с транспортом и парковкой, рассказывает VnExpress International. Свадьба состоялась в городе Ловане китайской провинции Юньнань.
Как жених собрал тысячи незнакомцев
Сюй Ченхун вырос без родителей и поддержки. Деньги на свадьбу он насобирал сам, но с приближением праздника понял, что некого пригласить со своей стороны.
Тогда он записал видеоприглашение для всех желающих и выложил его в китайской соцсети Douyin. Отзыв был столь масштабным, что за два дня городок стал популярным туристическим направлением.
Гости заполнили гостиницы и изменили работу заведений
По данным китайского издания Red Star News, 28 и 29 октября в местных заведениях размещения не осталось свободных мест. До 30 октября полностью заполнились и отели в соседних населённых пунктах.
Некоторые заведения продлили рабочий день и наняли дополнительных работников. Из-за огромного количества посетителей возникли трудности с транспортом, парковкой и безопасностью.
Как власть использовала неожиданный наплыв людей
Туристические службы скоординировали работу 11 районов и уездов. Гостям свадьбы предложили скидки на входные билеты в местные достопримечательности, чтобы они дольше оставались в регионе.
Местные власти также рекламировали региональные продукты. В частности, яблоки из Чжаотуна и тяньма – лекарственное растение, широко используемое в традиционной китайской кухне.
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