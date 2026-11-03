Парень без семьи пригласил незнакомцев на свадьбу и собрал 20 тысяч человек: детали курьеза

Местные отели были переполнены

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В Китае 24-летний жених пригласил незнакомцев на свою свадьбу: с его стороны некому было прийти на празднование. На видеообращение Сюй Ченхуна откликнулось около 20 тысяч человек.

После их приезда заполнились местные отели и возникли проблемы с транспортом и парковкой, рассказывает VnExpress International. Свадьба состоялась в городе Ловане китайской провинции Юньнань.

Как жених собрал тысячи незнакомцев

Сюй Ченхун вырос без родителей и поддержки. Деньги на свадьбу он насобирал сам, но с приближением праздника понял, что некого пригласить со своей стороны.

Свадьба оказалась очень масштабной. Фото: cn_eyee/TikTok

Тогда он записал видеоприглашение для всех желающих и выложил его в китайской соцсети Douyin. Отзыв был столь масштабным, что за два дня городок стал популярным туристическим направлением.

Гости заполнили гостиницы и изменили работу заведений

По данным китайского издания Red Star News, 28 и 29 октября в местных заведениях размещения не осталось свободных мест. До 30 октября полностью заполнились и отели в соседних населённых пунктах.

Некоторые заведения продлили рабочий день и наняли дополнительных работников. Из-за огромного количества посетителей возникли трудности с транспортом, парковкой и безопасностью.

Как власть использовала неожиданный наплыв людей

Туристические службы скоординировали работу 11 районов и уездов. Гостям свадьбы предложили скидки на входные билеты в местные достопримечательности, чтобы они дольше оставались в регионе.

Местные власти также рекламировали региональные продукты. В частности, яблоки из Чжаотуна и тяньма – лекарственное растение, широко используемое в традиционной китайской кухне.

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