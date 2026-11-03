Россия направила на Ладыжин десятки ракет. Почему враг нацелился на город

Первый массированный удар по местной ТЭС был еще осенью 2022 года

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Ладыжин Винницкой области подвергся массированной ракетной атаке утром во вторник, 3 ноября. По данным мониторинговых каналов, город атаковали до 30 вражеских ракет.

"Телеграф" рассказывает, почему враг может атаковать Ладыжин. За годы полномасштабной войны РФ против Украины город уже не раз подвергался ударам.

Почему Россия атакует Ладыжин

Главная причина в том, что рядом расположена Ладыжинская ТЭС (тепловая электростанция). Она снабжает электроэнергией центральные и южные районы Украины.

До начала полномасштабной войны в 2022 году Ладыжинская ТЭС в Винницкой области имела шесть энергоблоков (2 блока находятся в консервации, 4 работающих, соответственно мощность станции составляет 1200 МВт). Она стоит на реке Южный Буг.

Ладыжинская ТЭС. Фото: Украина молодая

Помимо сжигания угля, ТЭС дает и другие возможности получения электроэнергии. Ее обеспечивает гидроэлектростанция с установленной мощностью 8 МВт и солнечная электростанция с установленной мощностью 0,5 МВт.

Предыдущие удары врага по Ладыжину

Автор Telegram-канала "Николаевский Ванек" пишет, что предыдущий такой комбинированный удар по Ладыжину был в 2024 году.

"Тогда были Кинжалы, крылатые ракеты и "мопеды". Сегодня чуть разнообразия конечно, но цель одна и та же — оставить людей без тепла", — говорится в сообщении.

Первый массированный удар по Ладыжинской ТЭС враг нанес еще в ноябре 2022 года. Тогда в Ладыжине была объявлена чрезвычайная ситуация, из-за повреждения тепловой сети город остался без отопления.

Как рассказывал "Телеграф", также РФ била по Ладыжину в конце октября 2025 года. Тогда город остался без воды, тепла и света. Еще один удар по Ладыжинской ТЭС враг нанес в феврале 2026 года, тогда без электроснабжения остались 50 населенных пунктов.