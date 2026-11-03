10,2 млн на торгах, 3,32 млн в итоге: как компании с орбиты Богельских получали янтарные участки

Почему фирмы, пойманные АМКУ на сговоре, продолжают добывать янтарь

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На аукционе за право добычи "солнечного камня" на участке "Западная первая" финальная ставка взлетела до астрономических 10,2 млн грн. Однако компания-победитель, предложившая эти деньги, платить отказалась. Следующий участник, занявший второе место, – ООО "БурПром" – забрал спецразрешение по цене втрое дешевле. И такую тенденцию, которая прослеживается и на других торгах и выглядит, как схема, "в упор" не замечает ни регулятор, ни правоохранительные органы.

Журналисты "Телеграфа" выяснили: компании, которые на момент проведения торгов де-факто были автономными, впоследствии оказались под контролем бизнес-группы "Амбер Гальбин" родных братьев Олега и Ярослава Богельских. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) только через пять лет квалифицировал эту схему как антиконкурентные согласованные действия, исказившие результаты торгов.

Как компании, пойманные антимонопольщиками на манипуляциях на ProZorro. Продажи умудряются уклоняться от штрафов, скупать новые месторождения и почему на это закрывает глаза высшее руководство Государственной службы геологии и недр Украины — в новом расследовании "Телеграфа".

Как разыграли "Западную первую": классическая двухходовка на ProZorro

Подробный анализ протокола аукциона относительно участка "Западная первая", материалов расследования АМКУ и регистрационных документов позволяет восстановить механику торгов и смен владельцев, что позволило группе "Амбер Гальбин" взять добычу янтаря под свой контроль.

Шаг 1. На торги зашли три компании – ООО "Экоцентрресурс", ООО "Земресурсинвест" и ООО "БурПром". Все сразу сделали высокие ставки, самую высокую – в размере 10,2 млн грн (больше в 64 раза начальной цены в 158,9 тыс. грн) предложило ООО "Экоцентрресурс".

Торги относительно участка "Западная первая"

Шаг 2. Однако победитель отказался подписывать протокол и платить победную сумму. По процедуре право на лицензию перешло к фирме, сделавшей вторую ставку – ООО "БурПром". Вот только ставка эта была втрое меньше победной – и составляла 3,32 млн грн.

Стоит отметить, что на момент проведения аукциона осенью 2020 года эти структуры юридически выглядели как абсолютно автономные игроки. Только ООО "Земресурсинвест" было оформлено на Ярослава Богельского (младшего из братьев), тогда как ООО "Экоцентрресурс" и ООО "БурПром" числились на промежуточных учредителях и номиналах. Официальная перерегистрация этих компаний на Олега Богельского и Ольгу Рудьковскую (родственницу бывшего министра транспорта) произошла в течение следующих трех лет.

И когда все три предприятия де-факто оказались под контролем группы "Амбер Гальбин", Антимонопольный комитет Украины признал, что на аукционе имел место сговор. Произошло это только осенью 2025 года. Доказательствами аффилированности "Экоцентрресурс" и "Земресурсинвест" стали, по мнению Западного межобластного территориального отделения АМКУ: выдача доверенности одному и тому же лицу (Николаю Котнюку), подача заявки и вход в банковские системы с одинаковых IP-адресов, сканирование документов на сканере и оплата гарантийных взносов с разницей в 6 минут.

За такие действия Комитет наложил на ООО "Земресурсинвест" и ООО "Экоцентрресурс" штрафы в размере 68 тыс. грн и 1 800 грн соответственно. Однако владелец спецразрешения на участок "Западная Первая" — ООО "БурПром", как говорится, остался при своих и продолжает добычу.

Другая тактика: тихое соревнование по минимальным ставкам

Если на аукционе относительно "Западной первой" участники использовали схему агрессивного разгона цены с последующим отказом "автора" наивысшей ставки, то на участках "Калюжная" и "Варваровская вторая" применили противоположный манёвр — "тихий розыгрыш" по минимальной цене.

Участок "Калюжная" (2021 год): На торгах соревновались уже знакомое ООО "Земресурсинвест" и ООО "Потенциал-Полесье". При стартовой цене в 336,6 тыс. грн компании подняли ставки всего на 15,4 и 10,4 тыс. грн и держали их все три раунда. Спецразрешение в результате отошло ООО "Земресурсинвест".

Позже Восточное межобластное территориальное отделение АМКУ зафиксировало такую пассивность, и незначительная разница в предложениях не была случайной. Ведь участники заходили в электронную систему торгов с одинаковых IP-адресов, синхронно корректировали свои ставки и имели общих представителей. В ноябре 2025 года АМКУ оштрафовал обе компании на 204 тыс. грн каждую. Как и в случае с другими компаниями, на момент вынесения решения ООО "Потенциал-Полесье" уже находилось в собственности Олега Богельского и Ольги Рудьковской (через ООО "Гальбин Инвест Груп" и ООО "Запад Инвест Актив").

Участок "Варваровская вторая" (2021 год): Сюда подали заявки ООО "Западкапиталинвест" и снова ООО "Земресурсинвест" – обе уже входили в группу "Амбер Гальбин". Их стартовые ценовые предложения отличались всего на 100 гривен, а в течение всех трех раундов участники не сделали ни одного шага на повышение. Лот фактически без борьбы отошел ООО "Земресурсинвест". Результат — очередной доказанный сговор и штраф от Западного МТО АМКУ по 61 тыс. грн на каждую структуру.

Кстати, время проведения описанных аукционов приходится на период, когда Государственную службу геологии и недр Украины возглавлял Роман Опимах (назначен в ноябре 2019 года, уволен в ноябре 2024 года). Этого чиновника регулярно критиковали общественные активисты и народные депутаты Украины за непрозрачное распределение лицензий на пользование украинскими недрами и лоббирование интересов олигархов.

Что произошло после решений АМКУ: штрафной саботаж в судах

Общая сумма начисленных АМКУ штрафов превысила полмиллиона гривен. Однако ни одна гривна из этих штрафов в Государственный бюджет Украины пока не уплачена. Фирмы отказались от добровольного расчета и перенесли противостояние в залы судов.

В самой группе компаний это подтвердили и уточнили, что ООО "Земресурсинвест" добивается отмены решения по "Западной первой" (дело № 914/3712/25), а ООО "Потенциал-Полесье" оспаривает решение по участку "Калюжна" в Хозяйственном суде Харьковской области (дело № 922/55/26).

Соучредитель группы компаний Олег Богельский в своем ответе "Телеграфу" подчеркнул, что предприятия действовали исключительно в рамках закона. "Все процедуры аукционов проходили открыто на ProZorro. Мы считаем решение территориальных отделений АМКУ ошибочными, поэтому обратились в суд. Именно судебная ветвь власти должна поставить окончательную точку в обоснованности этих штрафов", – подчеркнул бизнесмен.

Пока продолжаются затяжные судебные процессы, выполнение решений АМКУ и блокировка фирм фактически поставлены на юридическую паузу, что позволяет пулу "Амбер Гальбин" сохранять операционную стабильность и продолжать легальную добычу на ценных полесских месторождениях.

Три схемы розыгрыша недр ProZorro. Инфографика "Телеграфа"

Какой бизнес стоит за этими компаниями: семейный тандем и 10+ ООО

За глянцевым фасадом официального бренда ambergalbin.com, который представляет ювелирные магазины и легальную добычу, скрыта разветвленная корпоративная сеть, насчитывающая более 10 отдельных юридических лиц. Роли в семейном тандеме четко распределены: 43-летний старший брат Олег Богельский является публичным лицом и идеологом, тогда как младший Ярослав Богельский предпочитает оставаться в тени.

Группа братьев Богельских

Под их прямым или косвенным контролем находятся уже упомянутые ООО "Потенциал-Полесье", ООО "Земресурсинвест", ООО "БурПром", ООО "Западземресурс", а также ООО "Запад Инвест Актив", ООО "Агромехтрейд", ООО "Книстер Груп" и другие. Сам Олег Богельский объясняет такую дробность исключительно "географией участков недр в разных общинах для уплаты местных налогов".

Олег Богельский (слева)

О финансовом размахе братьев красноречиво свидетельствует масштабный общий автопарк, насчитывающий 27 единиц техники. В реестрах за ними значатся премиальные внедорожники и седаны: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX 470, BMW X5, BMW 520D, VW Golf, а также тяжелые автокраны и пассажирские автобусы.

Кроме янтаря, братья активно экспансируют в другие ниши: они контролируют аграрные предприятия (ООО "Веларус", ООО "Запад-Агро-Инвест"), ремонт оборудования (ООО "Технопарк "Залесье", ООО "Георельеф-Север") и даже собственную прессу (ООО "Полесье Медиа"). Также они владеют ЧАО "Каштан" — гранитным карьером в Житомирской области, который ранее принадлежал семье коллаборанта Владимира Сальдо и россиянам, но был выкуплен компанией Ярослава Богельского за 5,91 млн грн на приватизационном аукционе ФГИУ после конфискации ВАКС.

Для Олега Богельского такой взлет – это колоссальный финансовый прорыв. Ведь 16 лет назад его биография выглядела иначе: в июне 2010 года Ровенский городской суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию подпольной нарколаборатории по изготовлению и сбыту метамфетамина в составе организованной преступной группы (дело № 1-402/10). Уже в 2021 году Богельский пытался через суд досрочно снять судимость (дело № 1-в/569/117/21), зачищая темные пятна прошлого.

Новые участки: что известно о свежей конкуренции

Несмотря на шлейф доказанных сговоров АМКУ, структуры Богельских продолжают заходить на новые государственные аукционы. Однако характер торгов в 2026 году вызывает новые вопросы о наличии реальной конкуренции. При этом подход, кажется, не меняется на фоне кадровых перестановок в Госгеонадрах, которые с января по середину мая возглавлял Леонид Музыкус (после увольнения предыдущего главы Олега Гоцинца), а с тех пор врио главы ведомства является Сергей Власенко.

Участок "Кривицкая первая" (Сарненский район, осень 2026 года)

Победу на торгах одерживает ООО "Агромехтрейд" (бенефициар – Ярослав Богельский) с финальной ставкой в 14 001 000 грн. Его конкурентами выступали три якобы независимые фирмы: ООО "Запад Гранд Капитал" Алексея Шаламая и Романа Русилова, ООО "Полесская добывающая компания" Ольги Соломчук и ООО "Стонс Актив" Дарьи Руденко.

Несмотря на разных владельцев, участники торгов де-факто делились на пары с зеркальным поведением: Соломчук и Руденко остановились во втором раунде с разницей в тысячу гривен (9 501 000 грн против 9 500 000 грн), а в финале Шаламай и Русилов зафиксировали предложение на уровне 14 000 000 грн. В итоге компания Богельского выиграла аукцион, перебив ставку последнего соперника на минимально возможный шаг в ту же самую тысячу гривен.

Торги относительно участка "Кривицкая первая"

Участок "Грицки-2"

Во время первой попытки в марте 2026 года победу одержало ООО "Голден Вел" (владелец Тимур Шевченко) со ставкой 8 000 001 грн, перебив ООО "Гид Груп" (принадлежит Олегу Ковалю) на 1 гривну. Структура Ярослава Богельского (ООО "Агромехтрейд") также участвовала, но держала пассивную позицию со ставкой 6 млн грн. Однако оба лидера отказались от оплаты и подписания протокола, потеряв гарантийные взносы.

На повторных торгах в мае 2026 года за спецразрешение конкурировали только ООО "Агромехтрейд" и ООО "Запад-Металл" (принадлежит Валерии Деринг). Ставки делали минимальные, в результате победило предложение фирмы Богельского в 3,8 млн грн (лишь на 562,8 тыс. грн выше стартовой). И это в 2,1 раза дешевле победной цены первого аукциона и в 1,55 раза ниже собственной ставки на нем.

Торги отностительно участка "Грицки-2"

Вдобавок в мае 2025 года группа Богельских (через ООО "Запад Инвест Актив") становится собственником уже готовых крупных активов. В частности, выкупает у основателя Concorde Capital Игоря Мазепы компанию ООО "Солнечное ремесло", которая выдает более 2,5 тонны янтаря в год.

Чтобы окончательно цементировать рынок, в январе 2026 года компании братьев создали Ассоциацию "Добытчиков янтаря Украины" (возглавил Михаил Столярец), объединившую 11 профильных фирм. Альянс совокупно контролирует уже 33 янтарных участка. Журналистский анализ учредителей показал, что практически все эти 11 компаний контролируются Богельскими либо непосредственно, либо через партнеров.

Отдельное дело: Спецслужба против "Амбер Гальбин" или внутренние разборки?

Отдельным, изолированным треком в янтарной истории идет громкое уголовное дело, где сами бизнесмены Богельские официально зафиксированы как потерпевшая сторона, сдавшая силовиков антикоррупционным органам. По данным наших источников, этот кейс мог стать инструментом, посредством которого новое руководство СБУ зачищало команду своих предшественников.

Хронология событий, по материалам ГБР, выглядит так:

Акт 1. "Крючок": В январе 2025 года Следственное управление ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области открывает уголовное производство № 42025110000000024 по ст. 201 УК Украины, обвинив фирмы Богельских в якобы контрабанде янтаря и насчитав ущерб государству на 74 млн грн.

Акт 2. Ультиматум: По версии следствия, дело открывалось с целью финансового давления. Заместитель начальника киевского главка СБУ полковник Олег Токарчук через гражданского посредника Андрея Авдиевского выдвинул ультиматум: за закрытие дела бизнесмены должны были заплатить взятку в размере от 600 до 620 тысяч долларов США.

Акт 3. Задержание: Полковник СБУ обещал "уменьшить" сумму официального ущерба государству с 74 млн грн до символического 1 миллиона, а под финальный приговор подставить третьих лиц. Но Богельские пошли на сотрудничество с органами правопорядка. В марте 2026 года Токарчука задержали с поличным во время передачи меченых купюр на сумму 300 тысяч долларов.

Как сообщили "Телеграфу" в Главном следственном управлении ГБР, в настоящее время расследуется производство № 42026000000000221 по ч. 5 ст. 426¹ УК Украины (превышение военным должностным лицом власти в условиях военного положения). В сентябре 2026 года суд продлил сроки следствия до марта 2027 года. Из-за активной фазы в ГБР детали относительно процессуального статуса лиц пока не разглашают, по этой же причине отказывается комментировать историю и сам Олег Богельский.

Опровержение от БЭБ: Дело на миллиард оказалось медийной уткой

Кроме дела СБУ, в октябре прошлого года в сети появились публикации о якобы проведении обысков на объектах "Амбер Гальбин" и претензии со стороны Бюро экономической безопасности (БЭБ) на сумму 1,256 млрд грн из-за "теневой добычи и уклонения от налогов".

Сам Олег Богельский назвал эти публикации "медийной уткой" и элементом давления. Редакция направила официальный запрос в БЭБ с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие производства по ст. 212 УК Украины. Ответ окончательно расставил точки над "i" в этой истории.

В БЭБ официально сообщили:

Уголовных производств относительно предприятий, связанных с группой компаний "Амбер Гальбин", у детективов Бюро нет .

. Ведомство не владеет информацией о каких-либо следственных действиях, обысках, изъятии имущества или проведении экспертиз в отношении этих субъектов.

о каких-либо следственных действиях, обысках, изъятии имущества или проведении экспертиз в отношении этих субъектов. Никаких актов налоговых проверок или установленных убытков госбюджета на миллиардные суммы у Бюро нет .

. Должностным лицам группы "Амбер Гальбин" о подозрении не сообщалось, а никакие обвинительные акты или ходатайства в суд не направлялись.

Таким образом, пока АМКУ выписывает фирмам штрафы за доказанные сговоры на торгах, по линии БЭБ к компании нет официальных претензий. В Бюро только сухо добавили, что контролируют защиту экономических интересов государства и проработают информацию, если получат реальные доказательства уклонения от налогов или легализации грязных денег.

Вместо финала: Кто из руководства Госгеонедр "наблюдает" за манипуляциями?

Результаты нашего расследования доказывают: АМКУ регулярно фиксирует факты антиконкурентных сговоров на янтарных аукционах в Ровенской области. Фирмы штрафуют, но они просто идут в суды, не платят деньги и продолжают годами намывать янтарь на тех же участках, которые были получены посредством не совсем честной игры.

Главный вопрос в этой системе вызывает позиция Государственной службы геологии и недр Украины, которая выступает главным распорядителем недр и подписывает спецразрешения.

За этими нарушениями и ростом янтарной империи Богельских годами наблюдает непосредственно высшая верхушка ведомства — от главы Госгеонедр и его профильных заместителей до начальников Управления государственного контроля над недрами и Департамента правового обеспечения. Именно эти должностные лица имеют полное юридическое право инициировать аннулирование или приостановку лицензий при выявлении грубых нарушений законодательства и решений АМКУ.

Однако исполнители и руководители лицензионного органа предпочитают занимать позицию пассивных наблюдателей, позволяя одной бизнес-группе через пулы связанных фирм искажать государственные торги на ProZorro.

"Телеграф" планирует направить запросы в Кабинет министров Украины и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с требованием дать правовую оценку действиям должностных лиц Госгеонедр, которые потакают монополизации стратегических недр страны. Продолжение следует, не переключайтесь.